Πλήρης στήριξη Σάντερς στον Μπάιντεν για την προεδρία

Και τώρα… επιχείρηση «συσπείρωση» στους Δημοκρατικούς.

Ο Μπέρνι Σάντερς ξεκαθάρισε ότι «υποστηρίζει ανοιχτά και πλήρως» τον Τζο Μπάιντεν για πρόεδρο των ΗΠΑ, ζητώντας ενότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη λήξη της δικής του εκστρατείας και την δήλωση ότι αποχωρεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος των Δημοκρατικών.

«Ζητώ από όλους τους Αμερικανούς, ζητώ από κάθε Δημοκρατικό, ζητώ από κάθε ανεξάρτητο, ζητώ από πολλούς Ρεπουμπλικάνους να συναντηθούν σε αυτή την εκστρατεία για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά σας, την οποία υποστηρίζω», ανέφερε ο γερουσιαστής από το Βερμόντ σε μια σημαίνουσα δήλωση επτά μήνες πριν τις εκλογές που ανάμεσα σε άλλα, επιτρέπει στον Μπάιντεν να μην ξοδέψει άλλα χρήματα για διαφήμιση μέχρι και μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών.

Επίσης είναι σημαντικό ότι ζητάει από «όλους» – και όχι μόνο τους οπαδούς του- να στηρίξουν τον Μπάιντεν – κάτι που δεν είχε κάνει το 2016 για τη Χίλαρι Κλίντον και που ενδέχεται να της στοίχισε την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Σάντερς στη συνέχεια περιέγραψε τον Ντόναλντ Τραμπ ως «τον πιο επικίνδυνο πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας»

«Ο Τραμπ δεν πρέπει να έχει ευκαιρία για μια δεύτερη θητεία», επεσήμανε τείνοντας κλάδο ελαίας και μαζί χείρα βοηθείας στον Μπάιντεν.

«Σε χρειαζόμαστε στον Λευκό Οίκο» καταλήγει ο Σάντερς στο σχετικό βίντεο.

