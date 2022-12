«Καυτοί» ιερείς στο… Ημερολόγιο 2023 του Βατικανού

Για πολλούς η ματαιοδοξία είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα, ωστόσο το Βατικανό κάθε άλλο, παρά αφορίζει αυτό το Ημερολόγιο. Οπως τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι και εφέτος, δώδεκα πανέμορφοι και νέοι Καθολικοί κληρικοί ποζάρουν, για τις ανάγκες του «Roman Priest Calendar» και… κολάζουν και Αγιο.

Από το 2003, ο 60χρονος φωτογράφος Πιέρο Πάτσι από τη Βενετία, παρουσιάζει τους ιερείς-«μοντέλα» του Βατικανού και προσφέρει στους Ρωμαιοκαθολικούς μια… διαφορετική οπτική της Αγίας Εδρας. Πρόκειται για το εναλλακτικό, ετήσιο Ημερολόγιο του Βατικανού, το οποίο φιγουράρει σε περίοπτη θέση σε κεντρικά περίπτερα της Ρώμης και της Βενετίας, πωλείται στους δρόμους του Βατικανού αλλά και διαδικτυακά έναντι 7 ευρώ. Σύμφωνα με τον Πάτσι, το αγοράζουν κυρίως γυναίκες ως δώρο, για τις ίδιες, τα φιλικά τους πρόσωπα ή την οικογένειά τους. «Μόλις αγόρασα δύο ημερολόγια» λέει στους βρετανικούς Times μια βρετανίδα τουρίστρια στη Ρώμη, η Ρεμπέκα Σόροκ.

The Vatican have released a 2014 Roman Priests calendar. I kid you not.

WHOA MOMMA. pic.twitter.com/KJ9FcXztDI

— Mich ••• (@michlan) December 28, 2013