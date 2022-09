Ιζιούμ: Οι νεκροί στον ομαδικό τάφο φέρουν ενδείξεις «βίαιου θανάτου»

Στα 146 ανέρχονταν τα πτώματα που είχαν ξεθάψει μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας από τον ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία, οι ουκρανικές Αρχές, σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού κυβερνήτη την ίδια ημέρα. Πρόκειται για σορούς πολιτών, κατά κύριο λόγο, ορισμένες από τις οποίες φέρουν ενδείξεις «βίαιου θανάτου», κατά την ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Ολεχ Σινεχούμποφ σημείωσε συγκεκριμένα: «Ορισμένοι από τους νεκρούς φέρουν ενδείξεις βίαιου θανάτου. Υπάρχουν πτώματα με δεμένα τα χέρια και ίχνη βασανιστηρίων. Διαπιστώθηκε ότι φέρουν τραύματα από εκρήξεις, θραύσματα και μαχαίρια». Μεταξύ των πτωμάτων ήταν και αυτά δύο παιδιών, προσέθεσε ο ίδιος στην ανάρτησή του στο Telegram.

«Ολες οι σοροί αποστέλλονται για ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η τελική αιτία θανάτου», ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα χρησιμοποιηθούν «στα διεθνή δικαστήρια για να τιμωρηθούν οι εγκληματίες πολέμου», διαβεβαίωσε. «Ολος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για τα τρομερά εγκλήματα των Ρώσων κατακτητών στην περιοχή του Χαρκόβου», δήλωσε ακόμη ο Σινεχούμποφ.

Η Ιζιούμ ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τις ουκρανικές δυνάμεις, αφότου το Κίεβο εξαπέλυσε εξαπέλυσε μία επιτυχημένη αντεπίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Λίγες ώρες αφότου ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην περιοχή, η ουκρανική πλευρά κατήγγειλε τη διάπραξη και νέων εγκλημάτων πολέμου από τους Ρώσους, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναφέρει ότι στον εν λόγω ομαδικό τάφο έχουν ταφεί 450 άνθρωποι.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι από τους τάφους στο δάσος ανήκουν σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό, μετέδωσε το Reuters.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς των Ουκρανών για τα «εγκλήματα πολέμου» στο Ιζιούμ, χαρακτηρίζοντάς τους σε δηλώσεις του τη Δευτέρα «ψέματα».

Κατά τον Ζελένσκι, «η Ρωσία επανέλαβε στο Ιζιούμ αυτό που έκανε στην Μπούτσα» την κωμόπολη, στα βόρεια του Κιέβου, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες πτώματα μετά την υποχώρηση των Ρώσων, τον Μάρτιο. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι και οι ανθρωποκτονίες στην Μπούτσα ήταν «σκηνοθετημένες» από τους Ουκρανούς, κάτι που απορρίπτεται από την Ουκρανία αλλά και τους διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Russia is a terrorist country. I don't know why the world is slow to recognize it. We liberated Izium. Over 400 graves were found in the forest next to it. How many tortured Ukrainians are there is unknown. How many more of our people must die so that all finally figured it out? pic.twitter.com/0nqqaPPsLK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022