Ιταλία: Αντιδράσεις σε νομοσχέδιο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την «woke φούσκα»

Eνα περιοριστικό νομοσχέδιο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που υποστηρίζεται από την ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και αποσκοπεί στην καταστολή της «ιδεολογίας του φύλου και της “woke φούσκας”», έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία.

Η Ιταλία είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι το μάθημα βοηθά στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει ψηφίσει η Κάτω Βουλή, επιτρέπει τη διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα γυμνάσια, δηλαδή για παιδιά ηλικίας 11-14 ετών, αλλά μόνο με γραπτή γονική συναίνεση.

Το νομοσχέδιο, το οποίο η Γερουσία πρέπει να ψηφίσει πριν γίνει νόμος, είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διαδικασίες στα λύκεια.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση απαγορεύεται στα δημοτικά σχολεία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν ζητήσει την υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο ήταν οπισθοδρομικό και υπονόμευε τις προσπάθειες για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και των γυναικοκτονιών.

Ο κυβερνών συνασπισμός της Μελόνι θεωρεί ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα εργαλείο που προωθεί την «ιδεολογία των φύλων» και απειλεί τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Ροσάνο Σάσο, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είχε στόχο να αποτρέψει τη διδασκαλία θεωριών «που προκαλούν σύγχυση» στα μικρότερα παιδιά, ενώ παράλληλα, απαιτεί τη συγκατάθεση των γονέων για τη διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε μεγαλύτερα παιδιά.

«Με αυτόν τον νόμο, λέμε αντίο στην ιδεολογία των φύλων και τη “woke φούσκα”», δήλωσε στo Κοινοβούλιο. «Δεν θα επιτρέπεται πια σε πολιτικούς ακτιβιστές να ασχολούνται με πολιτική προπαγάνδα στα σχολεία».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι χωρίς τέτοια εποπτεία, οι αριστεροί πολιτικοί θα «φέρνουν drag queens και “ηθοποιούς πορνό” στα σχολεία» για να μιλήσουν στα παιδιά για τη «σεξουαλική ρευστότητα και την παρένθετη μητρότητα».

Ο Σάσο ολοκλήρωσε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας το γνώριμο ιταλικό φασιστικό σύνθημα: «Θεός, πατρίδα και οικογένεια», προσθέτοντας ότι «το σύνθημα καθοδηγεί την πολιτική μας δράση».

Οι ακτιβιστές ζητούν εδώ και καιρό την υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα ιταλικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας της Τζούλια Τσεκετίν, μιας φοιτήτριας πανεπιστημίου που δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Ο πρώην φίλος της, Φιλίπο Τουρέτα, ομολόγησε και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη πέρυσι.

Η δολοφονία της είχε προκαλέσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Η Σάρα Φεράρι, πολιτικός του κεντροαριστερού Δημοκρατικού κόμματος, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έθεσε «εμπόδια» στα σχολεία που ήθελαν να εφαρμόσουν ένα εργαλείο «για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών».

Διάφορα ιταλικά πολιτικά κόμματα έχουν κάνει 34 προσπάθειες να εισαγάγουν υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία από το 1975, σημείωσε ο Guardian.

Μεταξύ των εμποδίων, περιλαμβάνεται η έντονη άσκηση πίεσης από ομάδες κατά των αμβλώσεων, οι οποίες συνδέουν το θέμα με την προώθηση των αμβλώσεων και από ομάδες κατά των ΛΟΑΤΚΙ και της παρένθετης μητρότητας, καθώς και η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας.

Δύο έρευνες φέτος, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι το 90% των μαθητών και σχεδόν το 80% των γονέων υποστήριζαν προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Η διαμάχη σημειώνεται μια εβδομάδα αφότου το Kοινοβούλιο καθυστέρησε μια συζήτηση για έναν νόμο-ορόσημο, που θα όριζε το σεξ χωρίς συναίνεση ως βιασμό.

