Εισαγγελέας: Ενοχοι και οι δύο για τη δολοφονία Στάθη στο Ν. Ψυχικό – να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός στη Μύκονο

Την ενοχή αμφότερων των κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό, ζήτησε η εισαγγελέας της Εδρας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

«Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων», είπε στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι όπως δικάζονται, ο 45χρονος ως εκτελεστής και ο 48χρονος ως συνεργός στο έγκλημα.

«Θεωρώ –εκτίμησε– ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να αντιτάξουν».

Κατά την εισαγγελέα, μάλιστα, η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί εκ νέου ώστε να εντοπιστεί εκείνος που έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του τοπογράφου. Και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ώστε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου και να διακριβωθεί αν το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να είναι συγκεκριμένος μεσίτης που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.

Η εισαγγελέας μίλησε για «μεθοδευμένο σχέδιο» εξόντωσης του Παναγιώτη Στάθη, γεγονός που μεταξύ άλλων προκύπτει από τις κινήσεις του 45χρονου κατηγορούμενου ως εκτελεστή την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος.

Παραθέτοντας τα στοιχεία της δικογραφίας, σημείωσε ότι ο 45χρονος κατηγορούμενος μετακινήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο από την οικία του, στην εταιρεία του στο Χαλάνδρι, στο γκαράζ της αδελφής του στο Μαρούσι, στο σημείο της δολοφονίας στο Νέο Ψυχικό, και επέστρεψε χρησιμοποιώντας μεθοδευμένα και οργανωμένα τα οχήματα (μία μηχανή, ένα σκούτερ και ένα λευκό ΙΧ), ενώ κινήθηκε και πεζός, ώστε να αποκρύψει τη δράση του.

Επιπλέον, επεσήμανε, ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί από κάμερες, στο επίμαχο σημείο, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας, αλλά και μία ημέρα πριν, κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί, όπως είπε, σε σύμπτωση.

Αναφερόμενη στο θύμα ως «έναν εύκολο στόχο για έναν έμπειρο εκτελεστή» η εισαγγελέας περιέγραψε την εκτέλεση του τοπογράφου με πυρά από δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock και τον τρόπο που ο εκτελεστής προσέγγισε με την μηχανή που οδηγούσε τον στόχο του.

«Τον πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα, προκαλώντας πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες», διευκρίνισε.

Η εισαγγελέας ζήτησε ακόμη από τους δικαστές να μη δεχθούν τον ισχυρισμό του 45χρονου κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι, ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, λέγοντας ότι η απόσταση δράστη και θύματος ήταν τόσο μικρή «που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Οσον αφορά το κίνητρο του κατηγορούμενου ως εκτελεστή, η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι όλα έγιναν για τα λεφτά:

«Το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό. Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα», ανέφερε, ενώ αντίστοιχοι λόγοι ισχύουν και για τον 48χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που «παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη».

Υπενθυμίζεται ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Στάθη είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Για τη σχέση των δύο κατηγορούμενων η εισαγγελέας είπε πως γνωρίστηκαν στην υπόθεση της απαγωγής του εφοπλιστή και πως μετά την αποφυλάκιση του 45χρονου, είχαν και επαγγελματική συνεργασία. Μάλιστα, παρατήρησε, ενώ ο 45χρονος είχε προφυλακιστεί για τη δολοφονία Στάθη, εξακολουθούσε μέσω κινητού τηλεφώνου να έχει επικοινωνία με τον 48χρονο: «Τον είχε αποθηκεύσει ως “εργολάβο” και αποκαλούσε ο ένας τον άλλον “αδελφό”, συνομιλώντας μέσω εφαρμογών», περιέγραψε.

Οσο για τον ρόλο του 48χρονου, μεταξύ άλλων ήταν και για να εξασφαλίσει το λευκό όχημα που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής.

Κατά την εισαγγελέα, το θύμα, που είχε κύρια επαγγελματική απασχόληση στη Μύκονο και είχε αναπτύξει επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα στο νησί, είχε μετακομίσει στην Αθήνα αφότου είχε δεχθεί επιθέσεις αγνώστων.

Επικαλούμενη e-mail που είχε σταλεί στο θύμα, η εισαγγελέας εκτίμησε σε σχέση με τη διαμάχη του τοπογράφου με γνωστό μεσίτη της Μυκόνου, πως «οι διαφορές δεν αφορούσαν μία μεμονωμένη συναλλαγή. Κατηγορεί τον θανόντα με συγκεκριμένα ονόματα για πλήθος συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ και ότι εξαιτίας του καταστράφηκαν περιουσίες με αθέμιτες πρακτικές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News