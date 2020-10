Ιστορική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη

Τα εμπόλεμα μέρη στη Λιβύη υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλες τις περιοχές της Λιβύης», ανακοίνωσε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Η συμφωνία υπογράφηκε έπειτα από πέντε ημέρες συνομιλιών στη Γενεύη οι οποίες οργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Συνομιλητές η κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σαράζ (GNA), που ελέγχει την περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Τρίπολη και της παράταξης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ (LNA), στη Βεγγάζη, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Το επίτευγμα συνιστά μια σημαντική καμπή προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη», ανέφερε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη, σε ανάρτησή της στο Facebook. Πάντως, υπάρχει πολλή εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, σημειώνει η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στις συνομιλίες, Στέφανι Γουίλιαμς. Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία «θα τερματίσει τα δεινά των Λίβυων και θα επιτρέψει σε όσους εκτοπίστηκαν από τις συγκρούσεις να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

