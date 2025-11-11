-
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως αγρότισσα, αθλήτρια, νοσοκόμα, ηρωίδα του Επους του '40: η κάπως ανησυχητική παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας
Κάποιοι πραγματικά ανησύχησαν. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έφτασε στο σημείο να παρουσιάζει πρόγραμμα του κόμματός της, μιλώντας με τον εαυτό της και εμφανιζόμενη η ίδια σε διάφορους ρόλους, με τη διακριτική βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: η Ζωή αγρότισσα, η Ζωή ηρωίδα του έπους του ’40, η Ζωή νοσοκόμα, η Ζωή βιομηχανική εργάτρια, η Ζωή αθλήτρια του στίβου, η Ζωή λιμενικός κ.ο.κ. –είπαμε, η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα αρχηγικό κόμμα, αλλά όλη αυτή η κωνσταντοπούλεια αυτοαναφορικότητα στην Τεχνόπολη, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν ανησυχητική, αν όχι τρομακτική.
Κάποιοι, πιο ψύχραιμοι και σαφώς πιο αισιόδοξοι, ανέτρεξαν σε μια ρήση του αμερικανού συγγραφέα Πολ Οστερ που έλεγε πως «κανείς μας δεν διαθέτει μία, μοναδική, σταθερή ταυτότητα. Έχουμε πολλαπλούς εαυτούς, και αυτό που ονομάζουμε συμπαγής προσωπικότητα είναι μάλλον αυταπάτη. Είμαστε αναπόφευκτα πολλαπλοί» –έτσι και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι και ψαράς και δασοπυροσβέστης και αρχαία Ελληνίδα με τήβεννο και, τέλος πάντων, ό,τι μπορεί ονειρευόταν ότι θα γίνει όταν μεγαλώσει.
Η παρουσίαση, με σύνθημα, «Δεν κοιτάμε ούτε Αριστερά ούτε Δεξιά, κοιτάμε μπροστά», ήταν ως εκ τούτου μια δοκιμή στο τι μπορεί να συμβεί όταν στα χέρια της κυρίας Κωνσταντοπούλου πέσει το θαύμα της Artificial Intelligence.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η ψηφιακή Ζωή θα επανεμφανιζόταν σε άλλη εκδοχή κάθε φορά, ανάλογα με το σκέλος του προγράμματος που ανέπτυσσε εκείνη τη στιγμή η φυσική Ζωή: ως γιατρός, πυροσβέστης, αθλήτρια, ψαράς, λιμενικός, στρατιώτης του ’40 (για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών) ή δικαστής.
Προς το τέλος της παρουσίασης, μάλιστα, όλες οι εναλλακτικές μορφές της Ζωής εμφανίστηκαν μαζί. Και μια λευκοντυμένη ΑΙ Ζωή –αυτή που από την αρχή συνομιλούσε με την πρόεδρο– την επαίνεσε λέγοντάς της πως «εσύ είσαι φτιαγμένη από πράξεις κι αυτό κάνει τη διαφορά».
-
Ο Γιαννούλης λέει ότι ακόμα και αν δεν τον καλέσουν στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα, αυτός θα πάει στο «Παλλάς»
Για το βιβλίο και την «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα γράψαμε και χθες εδώ στη Βαβέλ. Σε αυτό το σημείωμα θα σταθούμε στο πώς το βιώνουν όλο αυτό οι πρώην πολιτικοί υποτελείς του κ. Τσίπρα, βουλευτές που παρέμειναν –και ξέμειναν– στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα νιώθουν ορφανοί.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του Χρήστου Γιαννούλη, βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά αυτοπροσκλήθηκε από τηλεοράσεως στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, της γνωστής πια «Ιθάκης», η οποία έχει οριστεί να γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς».
Ο κ. Γιαννούλης ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης στο Mega, στην εκπομπή «Κοινωνία, ώρα Mega» (Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη) και αρχικά μίλησε γενικά για το πολιτικό σκηνικό εν γένει.
«Οι παρεμβάσεις Σαμαρά, οι πρωτοβουλίες Τσίπρα και κυρίως η εγκληματική αδιαφορία Μητσοτάκη θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών», είπε.
«Άρα τον περιμένετε τον κ. Τσίπρα εσείς;» τον ρώτησε η κυρία Βούλγαρη, με τον κ. Γιαννούλη, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά: «Ολα τα περιμένουμε».
Επειτα, ο κ. Χασαπόπουλος ρώτησε τον κ. Γιαννούλη για το εάν έχει λάβει πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου. «Δεν ξέρω εάν έχουν βγει οι προσκλήσεις, δεν είμαι εγώ οργανωτής. Έχω πάει και στου Στυλιανίδη. Και να μην με καλέσουν, θα πάω. Δεν είναι προσωπικό».
Μάλλον παραείναι προσωπικό εδώ που τα λέμε…
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
-
-
Η απάντηση του Ανδρουλάκη για τη «μαχητική» παρουσία του στην εκδήλωση του Μανιάτη: «Με τάισε η μαμά μου και πήρα δυνάμεις»
Το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ήταν ιδιαίτερα πυκνό τη Δευτέρα, καθώς η μέρα του ξεκίνησε στο Ηράκλειο, όπου είχε συγκαλέσει –και μπράβο του– τη σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς για το ζήτημα της οπλοκατοχής, στη σκιά του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.
Επειτα και αφού η σύσκεψη κράτησε πολλές ώρες και ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το ζήτημα (εδώ), ο πρόεδρος πήρε το αεροπλάνο και επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρών, ως ομιλητής, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.
Είπε διάφορα και εκεί ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά πιο ενδιαφέρον είχε μια ατάκα του στο τέλος. Στην παρατήρηση της δημοσιογράφου Δήμητρας Κρουστάλλη, στο τέλος της μεταξύ τους συνομιλίας, πως «γύρισε πολύ μαχητικός από την Κρήτη», η απάντηση ήταν ειλικρινής – και κέρδισε και τα γέλια της αίθουσας: «Με τάισε η μαμά μου και πήρα δυνάμεις, γι’ αυτό».