Κάποιοι πραγματικά ανησύχησαν. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έφτασε στο σημείο να παρουσιάζει πρόγραμμα του κόμματός της, μιλώντας με τον εαυτό της και εμφανιζόμενη η ίδια σε διάφορους ρόλους, με τη διακριτική βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: η Ζωή αγρότισσα, η Ζωή ηρωίδα του έπους του ’40, η Ζωή νοσοκόμα, η Ζωή βιομηχανική εργάτρια, η Ζωή αθλήτρια του στίβου, η Ζωή λιμενικός κ.ο.κ. –είπαμε, η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα αρχηγικό κόμμα, αλλά όλη αυτή η κωνσταντοπούλεια αυτοαναφορικότητα στην Τεχνόπολη, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν ανησυχητική, αν όχι τρομακτική.

Κάποιοι, πιο ψύχραιμοι και σαφώς πιο αισιόδοξοι, ανέτρεξαν σε μια ρήση του αμερικανού συγγραφέα Πολ Οστερ που έλεγε πως «κανείς μας δεν διαθέτει μία, μοναδική, σταθερή ταυτότητα. Έχουμε πολλαπλούς εαυτούς, και αυτό που ονομάζουμε συμπαγής προσωπικότητα είναι μάλλον αυταπάτη. Είμαστε αναπόφευκτα πολλαπλοί» –έτσι και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι και ψαράς και δασοπυροσβέστης και αρχαία Ελληνίδα με τήβεννο και, τέλος πάντων, ό,τι μπορεί ονειρευόταν ότι θα γίνει όταν μεγαλώσει.

Η παρουσίαση, με σύνθημα, «Δεν κοιτάμε ούτε Αριστερά ούτε Δεξιά, κοιτάμε μπροστά», ήταν ως εκ τούτου μια δοκιμή στο τι μπορεί να συμβεί όταν στα χέρια της κυρίας Κωνσταντοπούλου πέσει το θαύμα της Artificial Intelligence.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η ψηφιακή Ζωή θα επανεμφανιζόταν σε άλλη εκδοχή κάθε φορά, ανάλογα με το σκέλος του προγράμματος που ανέπτυσσε εκείνη τη στιγμή η φυσική Ζωή: ως γιατρός, πυροσβέστης, αθλήτρια, ψαράς, λιμενικός, στρατιώτης του ’40 (για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών) ή δικαστής.

Προς το τέλος της παρουσίασης, μάλιστα, όλες οι εναλλακτικές μορφές της Ζωής εμφανίστηκαν μαζί. Και μια λευκοντυμένη ΑΙ Ζωή –αυτή που από την αρχή συνομιλούσε με την πρόεδρο– την επαίνεσε λέγοντάς της πως «εσύ είσαι φτιαγμένη από πράξεις κι αυτό κάνει τη διαφορά».