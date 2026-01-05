Ιράν: Το καθεστώς δίνει €6,3 τον μήνα στους πολίτες για να σταματήσει τις διαδηλώσεις

Το Ιράν ανακοίνωσε την παροχή μηνιαίου επιδόματος, ύψους 6,3 ευρώ, σε 80 εκατομμύρια πολίτες, σε μια προσπάθεια να καταστείλει τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Οι αρχές ξεκίνησαν το σχέδιο «οικονομικής ανακούφισης» την Κυριακή, δεσμευόμενες να δώσουν 10 εκατομμύρια ριάλ σε μορφή κουπονιών σε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό κατά τη διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Η πληρωμή ισοδυναμεί με τον μέσο ημερήσιο μισθό ενός εργαζομένου στο Ιράν.

Η κίνηση της Τεχεράνης σηματοδοτεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα διανομής χρημάτων στην ιστορία της χώρας, καθώς αντιμετωπίζει αυστηρές διεθνείς κυρώσεις και μειωμένες πωλήσεις πετρελαίου.

Σε μία σπάνια κίνηση, ο Αλί Χαμενεϊ απευθύνθηκε στους διαδηλωτές, αναγνωρίζοντας ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για την οικονομική τους κατάσταση.

Η συνδυασμένη προσέγγιση της διανομής μετρητών και του διαλόγου υποδηλώνει ότι το καθεστώς θεωρεί τις διαμαρτυρίες σοβαρή απειλή, σύμφωνα με την Telegraph.

Οι μουλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, και τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν έχασε έναν ακόμη σύμμαχο το Σάββατο μετά την πτώση της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Λίγες μόλις ώρες πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, το Καράκας είχε εκφράσει την υποστήριξή του και την «αλληλεγγύη» του προς την Τεχεράνη εν μέσω των διαδηλώσεων και των απειλών για παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το σχέδιο οικονομικής στήριξης, την Κυριακή, σε συνάντηση με μέλη του υπουργικού συμβουλίου και κυβερνήτες επαρχιών.

Υποσχέθηκε ότι τυχόν πιθανές αυξήσεις τιμών θα καλυφθούν πλήρως για να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Οποιαδήποτε προβλήματα ή ελλείψεις στην κοινωνία είναι άμεσο αποτέλεσμα ενεργειών -επομένως, είναι απαραίτητο τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς υλοποίησης να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της λήψης αποφάσεων.

»Αναμφίβολα, η άμεση αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους -ακούγοντας τις ανησυχίες, τα αιτήματα και τις επικρίσεις τους και προσπαθώντας να πείσουμε την κοινή γνώμη- παίζει βασικό ρόλο στη μείωση των ψυχολογικών και κοινωνικών πιέσεων», σημείωσε.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να κατευναστεί ή να ηρεμήσει μέσω εξαναγκασμού ή ακατάλληλων μεθόδων», πρόσθεσε ο ιρανός πρόεδρος.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις για την οικονομική κρίση, στις 28 Δεκεμβρίου.

Οι ταραχές έχουν έκτοτε εξελιχθεί σε διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Αρεφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση αναγνωρίζει το δικαίωμα στην κριτική και τη διαμαρτυρία», αλλά «μερικοί άνθρωποι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να διεισδύσουν για να μετατρέψουν τις διαμαρτυρίες σε βία».

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε ήπιες απειλές από εχθρούς, και στην πρώτη γραμμή αυτής βρίσκεται η οικονομία. Οι εχθροί προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Την όγδοη ημέρα των διαδηλώσεων την Κυριακή, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στο σημείο εκκίνησής τους στην οδό Τζομχούρι της Τεχεράνης, έξω από την αγορά κινητής τηλεφωνίας Αλαεντίν, όπου ξεκίνησε η αρχική απεργία των εμπόρων.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «θάνατος στον δικτάτορα» και «φέτος είναι μια χρονιά αίματος, ο Σεγέντ Αλί θα ανατραπεί».

Ο δρόμος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το γραφείο του Χαμενεΐ, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα μπορεί να ακούσει τα συνθήματα κατά της διακυβέρνησής του, σημείωσε η Telegraph.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Tarbiat Modares στην Τεχεράνη, πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες, φωνάζοντας «μέχρι να πεθάνει ο κληρικός, αυτή η πατρίδα δεν θα είναι πατρίδα» και «Οι Ιρανοί πεθαίνουν, δεν δέχονται την ταπείνωση».

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, είπε ότι οι Αρχές είχαν ξεκινήσει «στοχευμένες συλλήψεις ηγετών που υποκινούσαν ανθρώπους» τις τελευταίες δύο νύχτες.

Δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι συλληφθέντες ομολόγησαν ότι έλαβαν δολάρια -ένας ισχυρισμός που οι Αρχές έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες διαμαρτυρίες για να παρουσιάσουν τους διαδηλωτές ως ξένους πράκτορες.

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι τέτοιες ομολογίες είναι συστηματικά εξαναγκαστικές και στερούνται αξιοπιστίας.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στοχοποίησε διαδηλωτές στη δυτική περιοχή Μαλεκσάχι το Σάββατο, αφήνοντας νεκρά τέσσερα μέλη της κουρδικής μειονότητας του Ιράν, ανέφερε η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία.

Πρόσθεσε ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και κατηγόρησε τις Αρχές ότι έκαναν έφοδο στο κύριο νοσοκομείο στο Ιλάμ για να κατασχέσουν τις σορούς των διαδηλωτών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρθηκε στις συγκρούσεις, λέγοντας ότι ένας Φρουρός της Επανάστασης σκοτώθηκε σε αντιπαράθεση με «ταραξίες» σε αστυνομικό τμήμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι «ταραξίες επιχείρησαν να εισβάλουν σε αστυνομικό τμήμα» και «δύο δράστες σκοτώθηκαν».

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε 23 από τις 31 επαρχίες του Ιράν και έχουν επηρεάσει τουλάχιστον 40 πόλεις, αποτελούν τη σημαντικότερη πρόκληση για το καθεστώς από το 2022.

Ο Χαμενεΐ έκανε διάκριση μεταξύ νόμιμων διαδηλωτών και «ταραξιών» στα σχόλιά του το Σάββατο. «Η διαμαρτυρία είναι δικαιολογημένη, αλλά η διαμαρτυρία είναι διαφορετική από τις ταραχές», δήλωσε.

«Μιλάμε με διαδηλωτές, αλλά η συζήτηση με τους ταραχοποιούς είναι άχρηστη».

Η παραδοχή ότι οι διαδηλωτές έχουν βάσιμα παράπονα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για τον αγιατολάχ, ο οποίος συνήθως απορρίπτει τη διαφωνία ως εξέγερση που υποστηρίζεται από το εξωτερικό.

Ιράν κατά Ισραήλ

Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα», αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα» του ιρανικού λαού με αφορμή ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

«Το “σιωνιστικό καθεστώς” (όπως αναφέρεται στο Ισραήλ η Τεχεράνη) είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική μας ενότητα και πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του “σιωνιστικού καθεστώτος” και ορισμένων ριζοσπαστικών αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκίνηση βίας», είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

