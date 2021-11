Ιράν: Δύο απανωτοί σεισμοί 6,4 και 6,3 Ρίχτερ – αισθητοί και στο Ντουμπάι

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν την Κυριακή το νότιο Ιράν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, με τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν έπεσε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος πάνω του, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Προς το παρόν, υπάρχουν πληροφορίες για μικρές υλικές ζημιές.

Οι σεισμοί είχαν ένταση 6,3 και 6,4 βαθμών ταρακουνώντας την επαρχία Ορμοζγκάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ενώ έγιναν αισθητοί και στον Κόλπο του Ντουμπάι.

«Εγινε αισθητός στη βόρεια και ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χωρίς κάποιο πρόβλημα» όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των ΗΑΕ.

«Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές ιρανικές πόλεις της επαρχίας Ορμοζγκάν» δήλωσε ένας αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ομάδες διασωστών έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Το Ιράν εξαιτίας του γεωλογικού υπόβαθρου των ρηγμάτων του, έχει πληγεί από αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς κατά τα τελευταία χρόνια.

Dust rising from the hills and lorries swaying during the 6.3 Earthquake in #Iran near Bandar Abbas in the last hour. pic.twitter.com/sgaNYeugjR

— Aurora Intel (@AuroraIntel) November 14, 2021