ΗΠΑ: Νιούσομ και ΝτεΣάντις συγκρούστηκαν για οπλοκατοχή, αμβλώσεις και ΛΟΑΤΚΙ σε debate

Οι κυβερνήτες της Καλιφόρνιας και της Φλόριντα, επικεφαλής δύο από τις μεγαλύτερες πολιτείες των ΗΠΑ και εκπρόσωποι διαμετρικά αντίθετων οραμάτων και αξιακών συστημάτων, αντιπαρατέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε debate που μεταδόθηκε από το Fox News.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σον Χάνιτι, ο οποίος εδώ και καιρό έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ήδη από την αρχή της εκπομπής ότι είναι συντηρητικός.

Είχε ονομάσει την εκπομπή «το debate της Μεγάλης Κόκκινης εναντίον της Μπλε Πολιτείας» και είχε εξηγήσει ότι θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η οικονομία, τα σύνορα, η μετανάστευση, το έγκλημα και ο πληθωρισμός.

Ron, Relax. You’re a bully. I can handle it. pic.twitter.com/946FZdSTfQ — Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 1, 2023

«Στη Φλόριντα αποδεικνύουμε ότι οι συντηρητικές αξίες αποδίδουν, επιλέξτε την ελευθερία από την αποτυχία», τόνισε ο Ρον ΝτεΣάντις, ο Ρεπουμπλικανός και άκρως συντηρητικός κυβερνήτης της Φλόριντα, επικρίνοντας «τις αριστερές πολιτικές» του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Ο Γκάβιν Νιούσομ τον κατηγόρησε με τη σειρά του ότι «θέλει να “πυρπολήσει” τη δημοκρατία, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ».

BREAKING: At tonight’s debate on FOX News, California Governor Gavin Newsom just confronted Florida Governor Ron DeSantis to his face, telling him, ““I don’t like the way you demean people. I don’t like the way you demean the LGBTQ community. I don’t like the way you demean and… pic.twitter.com/GgEayIKx38 — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) December 1, 2023

Στις ΗΠΑ οι κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις των πολιτειών έχουν ευρείες εξουσίες. Ο 56χρονος Νιούσομ και ο 45χρονος ΝτεΣάντις –επικεφαλής των δύο πιο πυκνοκατοικημένων πολιτειών– διαμορφώνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Αμερικανών σε θέματα όπως η άμβλωση, η οικονομική πολιτική και το περιβάλλον.

Αμβλώσεις και δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ

Οπως ήταν αναμενόμενο, αρχικά οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στα θέματα της μετανάστευσης, της εγκληματικότητας και της οικονομίας, ζητήματα στα οποία δίνουν μεγάλη σημασία κυρίως οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι.

The GOP wants a national abortion ban. Just look at Florida: abortion after six weeks will be punishable by up to 5 years in prison — for women and their doctors. That’s not freedom. pic.twitter.com/xeBxkpUX7I — Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 1, 2023

Οταν ο Νιούσομ επέκρινε τη χαλαρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή στη Φλόριντα, ο ΝτεΣάντις απάντησε: «Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν μαζικά την Καλιφόρνια, κυρίως διότι η κατάσταση της δημόσιας ασφάλειας είναι καταστροφική».

Newsom, DeSantis debate gets heated over COVID, tax polices: 'Joined at the hip with Biden' https://t.co/rYIQamjzBo — Fox News Politics (@foxnewspolitics) December 1, 2023

Αναφερόμενος στον αμφιλεγόμενο νόμο της Φλόριντα «μην μιλάτε για τους γκέι», σχετικά με την απαγόρευση της παρουσίασης ζητημάτων που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στα σχολεία της πολιτείας, ο Νιούσομ τού είπε: «Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μειώνετε τους ανθρώπους, δεν μου αρέσει ο τρόπος που μειώνετε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Κάνετε bullying».

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στο θέμα της άμβλωσης, το οποίο διχάζει τη χώρα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το 2022 προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε το δικαίωμα αυτό των γυναικών.

«Ο ΝτεΣάντις επικύρωσε έναν από τους πιο ακραίους νόμους κατά των αμβλώσεων στη χώρα», κατήγγειλε ο Νιούσομ, αναφερόμενος στον νόμο που υιοθετήθηκε φέτος στη Φλόριντα και ο οποίος απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα κύησης.

Ο ίδιος ρώτησε τον κυβερνήτη της Φλόριντα αν θα στήριζε την υιοθέτηση ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θα προέβλεπε το ίδιο, αλλά ο ΝτεΣάντις δεν απάντησε.

Absolutely correct @GavinNewsom. My daughter was murdered in Parkland. When @GovRonDeSantis had his chance to address gun policy, he made the state more dangerous. Thank you Governor Newsom for mentioning my daughter Jaime and for calling out Governor DeSantis. https://t.co/PW6Slk7tVj — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 1, 2023

Η Καλιφόρνια έχει δεσμευθεί να γίνει «καταφύγιο» για τις γυναίκες που επιθυμούν να υποβληθούν σε άμβλωση, μια άποψη την οποία ο κυβερνήτης της Φλόριντας, πιστός καθολικός, κρίνει «ιδιαίτερα ακραία».

Προεδρικός υποψήφιος

Τον Μάιο ο Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος τότε θεωρούνταν το ανερχόμενο αστέρι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εκτοτε η δημοτικότητά του μειώνεται, απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει μεγάλη στήριξη από τους ψηφοφόρους.

Ο Νιούσομ, που είχε παρουσιαστεί ως πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024, τελικά ανακοίνωσε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας τον Ιούνιο ότι υποστηρίζει «τον πρόεδρο και την ηγεσία του».

Ο 56χρονος κυβερνήτης δεν σχολιάζει όμως τις προεδρικές φιλοδοξίες του.

This is a map of San Francisco. There’s a lot of plots on that. You may be asking ‘what is that plotting?’ This is an app where they plot the human feces that are found on the streets of San Francisco. That is what has happened in one of the previous greatest cities this… pic.twitter.com/otOz7dQxei — Ron DeSantis (@RonDeSantis) December 1, 2023

Τους τελευταίους μήνες έχει αυξήσει τα προεκλογικά του σποτ, στα οποία εξαίρει τα επιτεύγματά του, έχει πραγματοποιήσει πολλές επισκέψεις στο εξωτερικό και έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης, τροφοδοτώντας τις εικασίες για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2028. Ή ίσως και του 2024;

Στο χθεσινό debate ο ΝτεΣάντις κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι «διεξάγει μια σκιώδη εκστρατεία» για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, μπροστά στη νοητική «παρακμή» του 81χρονου Μπάιντεν.

«Αν είχα να επιλέξω, θα προτιμούσα οποιαδήποτε στιγμή έναν Μπάιντεν 100 ετών από τον Ρον ΝτεΣάντις», απάντησε ο Νιούσομ, τονίζοντας ότι δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρόεδρο στην κούρσα προς τον Λευκό Οίκο.

