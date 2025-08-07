ΗΠΑ: Λοχίας πυροβόλησε πέντε συναδέλφους του σε στρατιωτική βάση

Ενας 28χρονος υπαξιωματικός του αμερικανικού στρατού συνελήφθη την Πέμπτη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε στρατιωτών στη βάση Φορτ Στιούαρτ, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο ταξίαρχος Τζον Λούμπας, διοικητής της 3ης Μεραρχίας Πεζικού, είπε ότι παραμένει άγνωστος ο λόγος για τον οποίο ο 28χρονος λοχίας Κορνέλιους Ράντφορντ πυροβόλησε άλλους στρατιωτικούς, διευκρινίζοντας πως το όπλο που χρησιμοποίησε δεν ήταν υπηρεσιακό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση του Φορτ Στιούαρτ, πέντε στρατιώτες πυροβολήθηκαν και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίστηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι τρεις χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση, αλλά κανενός η ζωή δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η στρατιωτική βάση Φορτ Στιούαρτ βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαβάνα στην Τζόρτζια, στο νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη βάση διαμένουν περισσότερα από 9.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 18.000 απόστρατοι διαμένουν σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News