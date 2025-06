ΗΠΑ: Ελεύθερος μετά από τρεις μήνες ο παλαιστίνιος ακτιβιστής του Κολούμπια

Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή ο Μαχμούντ Χαλίλ, μορφή των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Χαλίλ να αναχωρεί από κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τζένα της Λουιζιάνας, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, αφού ο δικαστής Μάικλ Φαμπιάρζ διέταξε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να τον αφήσει ελεύθερο.

BREAKING: A federal judge has just forced Trump to release Palestinian activist Mahmoud Khalil from jail.

Here are his first words since being released. pic.twitter.com/DwMyDrbjTd

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 21, 2025