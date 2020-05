Ινδία: Δυνατή μουσική και σειρήνες απέναντι στη χειρότερη εισβολή ακρίδων εδώ και 27 χρόνια

Τη χειρότερη εισβολή ακρίδων τα τελευταία 27 χρόνια, αντιμετωπίζει η Ινδία αυτές τις ημέρες.

Μετά τις αφρικανικές χώρες, όπου δισεκατομύρια ακρίδων έπληξαν τις καλλιέργειες τον τελευταίο χρόνο, μεγάλες πόλεις της βόρειας Ινδίας κατακλύζονται από τα έντομα και οι αρχές αναζητούν τρόπο να τις καταπολεμήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο γειτονικό Πακιστάν.

Οπως λέει ο Κιθ Κρέσμαν, ο οποίος είναι ανώτερος αξιωματικός πρόγνωσης ακρίδων στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το φαινόμενο αυτό είναι το χειρότερο εδώ και 25 χρόνια σε Σομαλία και Εθιοπία, εδώ και 27 χρόνια στην Ινδία και εδώ και 70 χρόνια στην Κένυα.

«Η θερινή αναπαραγωγή και στις δύο πλευρές των συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν, ήταν υψηλότερη από το κανονικό λόγω των μουσώνων που κράτησαν ένα μήνα παραπάνω», εξήγησε ο ίδιος.

Οι ακρίδες ετοιμάζονται να εισβάλουν στο Νέο Δελχί, εκτός αν αλλάξει η κατεύθυνση των ανέμων. Οι αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να μην πανικοβληθούν και να κάνουν όσο πιο πολύ θόρυβο μπορούν ώστε οι ακρίδες να τρομάξουν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς να σταματήσουν στην πόλη.

Στις πόλεις όπου έχουν ήδη βρει καταφύγιο, χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως ψεκασμοί, ελεγχόμενες πυρκαγιές και δυνατές σειρήνες από περιπολικά της αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στα χωράφια, οι αγρότες παίζουν μουσική στη διαπασών, καθώς ο δυνατός θόρυβος τις ενοχλεί και φεύγουν.

Τα βίντεο πάντως που έχουν ανεβάσει οι χρήστες στο Twitter από ινδικές πόλεις είναι από εντυπωσιακά έως… ανατριχιαστικά.

After 28 years, Jaipur suffers major locust attack; 2,500 hectares of land ruined … pic.twitter.com/Q4g3h3Mnx9

— Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) May 25, 2020

Locusts cover a rooftop in Jaipur on Monday morning pic.twitter.com/xwFTMLX0db

#LocustAttack in Jaipur…

We are doomed!

Food Shortage incoming… pic.twitter.com/o6SsfBbuby

— Shivani Jain (@She_Vaani) May 25, 2020