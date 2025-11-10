Μεσαίωνας: Κινέζος διπλωμάτης απείλησε με αποκεφαλισμό την ιάπωνα πρωθυπουργό!

Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε σήμερα το Τόκιο στο Πεκίνο, μετά την απειλή ενός κινέζου διπλωμάτη ότι θα… αποκεφαλίσει την ιάπωνα πρωθυπουργό για δηλώσεις της αναφορικά με την Ταϊβάν.

Σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο στο Χ ο κινέζος γενικός πρόξενος στην Οσάκα, Σούε Τζιάν -την οποία αργότερα διέγραψε- απείλησε να «κόψει χωρίς τον παραμικρό δισταγμό αυτό το άθλιο κεφάλι»!

«Είστε έτοιμοι γι’ αυτό;» έγραψε ο κινέζος διπλωμάτης, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι -την πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση- συνοδεύοντας ωστόσο την ανάρτησή του με ένα άρθρο για μια ομιλία της Τακαΐτσι στο Κοινοβούλιο την Παρασκευή.

Η ιάπωνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ένοπλες επιθέσεις κατά της Ταϊβάν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αποστολή ιαπωνικών στρατιωτικών δυνάμεων -στο πλαίσιο «συλλογικής αυτοάμυνας» που προβλέπεται από νόμο που ψηφίστηκε το 2015- για να υπερασπιστούν την αυτοδιοικούμενη νήσο, την οποία διεκδικεί το Πεκίνο και υπόκειται σε αυξημένη κινεζική στρατιωτική και διπλωματική πίεση.

Αν μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ταϊβάν περιλαμβάνει «την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και τη χρήση βίας, θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την επιβίωση της Ιαπωνίας, ανεξάρτητα από το πώς βλέπει κανείς τα πράγματα», δήλωσε στο Κοινοβούλιο την Παρασκευή η συντηρητική πρωθυπουργός, που ανέλαβε καθήκοντα στις 21 Οκτωβρίου.

Η κατάσταση που αφορά την Ταϊβάν «έχει γίνει τόσο σοβαρή που πρέπει να εξετάσουμε το χειρότερο σενάριο», πρόσθεσε η Τακαΐτσι, επί μακρόν σφοδρή επικριτής της Κίνας.

Μέχρι τώρα, οι ιάπωνες πρωθυπουργοί απέφευγαν να αναφέρουν την Ταϊβάν όταν συζητούσαν δημόσια σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική απάντηση.

Η διπλωματική διαμάχη ξέσπασε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου εξόργισε το Πεκίνο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από συνάντηση με εκπρόσωπο της Ταϊβάν σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής στη Σεούλ.

Λίγο αργότερα, είχε αναρτήσει φωτογραφία από τη συνάντησή της με τον Σι Τζινπίνγκ.

Η ανάρτηση του κινέζου διπλωμάτη στο X ήταν «απολύτως ανάρμοστη», δήλωσε τη Δευτέρα ο Μινόρου Κιχάρα, εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης.

«Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και απαιτήσαμε την άμεση διαγραφή» της ανάρτησης, δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είχε επίγνωση πολλών άλλων ακατάλληλων σχολίων» που έκανε αυτό το άτομο.

Από την πλευρά της, η Τακαΐτσι είπε σήμερα στο Κοινοβούλιο, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της και επέμεινε ότι αυτές ήταν σύμφωνες με την προηγούμενη θέση του Τόκιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι πλέον θα απέχει από το να αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένα σενάρια.

Οταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του προξένου, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η Ταϊβάν αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της κινεζικής επικράτειας».

«Η Κίνα προτρέπει έντονα την Ιαπωνία να αναλογιστεί την ιστορική της ευθύνη σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν (…) και να σταματήσει να στέλνει λάθος μηνύματα στις αυτονομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, σε τακτική ενημέρωση Τύπου, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην απειλή για αποκεφαλισμό της Τακαΐτσι.

Οπως ανέφερε το Reuters, η «συλλογική αυτοάμυνα» προβλέπεται από έναν μη δημοφιλή νόμο του 2015 που, θεωρητικά, επιτρέπει σε ιάπωνες στρατιώτες να υποστηρίζουν έναν σύμμαχο που βρίσκεται σε κίνδυνο σε μια σύγκρουση στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής απειλή για την επιβίωσή του.

Το μεταπολεμικό Σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση όπλων με επιθετικό τρόπο για την επίλυση διεθνών διαφορών.

Η Κάρεν Κούο, εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου στην Ταϊβάν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της νήσου «λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα απειλητικά σχόλια που έκαναν κινέζοι αξιωματούχοι προς την Ιαπωνία».

«Τέτοια συμπεριφορά σαφώς υπερβαίνει τα διπλωματικά έθιμα», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

«Η μάσκα έπεσε – ξανά», έγραψε στο X, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Τόκιο, Τζορτζ Γκλας, προσθέτοντας ότι τα σχόλια του Σούε απείλησαν την Τακαΐτσι και τον ιαπωνικό λαό.

