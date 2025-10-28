Ο Τραμπ πήρε αυτό που ήθελε από την Ιαπωνία

Κάθε επισημότητα είχε η συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Και φαίνεται πως ο Τραμπ αποκομίζει ακριβώς ό,τι επιδιώκει από την επίσκεψη στην Ιαπωνία — επαίνους, υποψηφιότητες για Νομπέλ και υποσχέσεις για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε την Τρίτη το BBC.

Το βρετανικό δίκτυο παρατήρησε πως αν και ήταν η πρώτη φορά που συνάντησε την Σανάε Τακαΐτσι φαίνεται πως έχει ήδη αναπτυχθεί μια αρχική σχέση οικειότητας. Η σύνδεση που εκείνη είχε με τον Σίνζο Αμπε —αγαπημένο πρόσωπο του Τραμπ— συνέβαλε σημαντικά στο να ανοίξει ο δρόμος για αυτή τη συνάντηση.

Η επισημότητα της τελετής και το σκηνικό της υποδοχής φαίνονταν επίσης προσαρμοσμένα στα μέτρα του αμερικανού προέδρου. Ενα τιμητικό άγημα τιμών και στρατιωτική μπάντα τον υποδέχθηκαν στο πολυτελές Παλάτι Ακασάκα, με τους θόλους και τον χρυσό διάκοσμο του να αντανακλούν το ύφος που ο ίδιος οραματίζεται για τη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμά λόγια: Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο εκλιπών ιάπωνας πρωθυπουργός Αμπε μιλούσε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την Τακαΐτσι, η οποία με τη σειρά της επαίνεσε τον ρόλο του αμερικανού πρόεδρου στην προώθηση της ειρήνης.

Ο Τραμπ και η Τακαΐτσι υπέγραψαν μια συμφωνία που όπως ανέφεραν εγκαινιάει μια «νέα χρυσή εποχή» στη συμμαχία τους. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τα προηγούμενα εμπορικά σύμφωνα που οι δύο χώρες είχαν συνάψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Μεταξύ των συμφωνηθέντων περιλαμβάνεται η επιβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες δασμού 15% σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές από την Ιαπωνία — συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών αυτοκινήτων από την ισχυρή ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία — ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 25% που είχε αρχικά απειλήσει ο Τραμπ.

Σε αντάλλαγμα, η Ιαπωνία έχει δεσμευθεί να επενδύσει 550 δισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων, κυρίως στους τομείς των αυτοκινήτων, των αεροσκαφών, της γεωργίας και της ενέργειας.

Η Τακαΐτσι προσέφερε στον Τραμπ αρκετά δώρα — ανάμεσά τους μια τσάντα του γκολφ, ένα μπαστούνι του αθλήματος που είχε χρησιμοποιήσει ο Αμπε και δύο καπέλα με το σύνθημα «Japan is back» («Η Ιαπωνία επέστρεψε»).

Παράλληλα, υπογράφηκε και διμερής συμφωνία για την ενίσχυση της προσφοράς και παραγωγής σπάνιων γαιών. Το BBC υπενθυμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν το τελευταίο διάστημα σειρά ανάλογων συμφωνιών με άλλες χώρες, επιδιώκοντας να περιορίσουν τον σχεδόν μονοπωλιακό έλεγχο της Κίνας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κατά τη φωτογράφισή του με οικογένειες Ιαπώνων που είχαν απαχθεί από τη Βόρεια Κορέα πριν από δεκαετίες, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους» για να τις στηρίξουν.

Το αεροπλανοφόρο, οι πύραυλοι και η… Toyota

Το μεσημέρι τοπική ώρα, το προεδρικό ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ιαπωνία.

Η Μπάντα του 7ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, με στολές παραλλαγής, έπαιζε μουσική καθώς ο Τραμπ διέσχιζε τον διάδρομο τιμών που σχημάτιζαν τα μέλη του πληρώματος, γνωστά ως «rainbow side boys» λόγω των πολύχρωμων στολών τους.

Τον συνόδευε η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, ενώ στο κατάστρωμα βρίσκονταν παρατεταγμένα αρκετά μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο υποδέχθηκαν στρατιωτικοί διοικητές και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Χιλιάδες ναύτες με στολές παραλλαγής βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο πλοίο. Από τα μεγάφωνα ακουγόταν ροκ μουσική — μεταξύ άλλων το «Nothing Compares 2U», όπως μετέδωσε το BBC.

Πίσω από τη σκηνή, που ήταν στολισμένη με κόκκινες, λευκές και μπλε γιρλάντες, δέσποζαν δύο μαχητικά αεροσκάφη και ένα μεγάλο πανό με τη φράση: «Peace Through Strength – USS George Washington – Yokosuka, Japan».

Ο Τραμπ κάλεσε στη σκηνή την Τακαΐτσι, την οποία παρουσίασε ως «στενή του φίλη», και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Γεννημένος από τις στάχτες ενός φρικτού πολέμου, ο δεσμός μας έχει αναπτυχθεί επί οκτώ δεκαετίες σε μια όμορφη φιλία».

Στη πήρε τον λόγο η Τακαΐτσι: «Πριν από έξι χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ο αείμνηστος πρωθυπουργός Σίνζο Αμπε και ο πρόεδρος Τραμπ στάθηκαν πλάι πλάι και διακήρυξαν την αποφασιστικότητά τους πως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενώσουν τα χέρια για να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με «ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα σοβαρό περιβάλλον ασφάλειας», υπογραμμίζοντας πως «η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με λόγια· μπορεί να προστατευθεί μόνο με ακλόνητη αποφασιστικότητα και δράση».

Τόνισε ακόμη ότι η συνεργασία ΗΠΑ–Ιαπωνίας αποτελεί τον βασικό παράγοντα που διασφαλίζει την αξιοπιστία της αποτρεπτικής και αμυντικής τους ικανότητας, ενώ σημείωσε πως η Ιαπωνία είναι «αποφασισμένη να ενισχύσει θεμελιωδώς τις αμυντικές της δυνατότητες και να συμβάλει πιο ενεργά στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής».

Η Τακαΐτσι την παρέμβασή της δηλώνοντας ότι είναι «αποφασισμένη να αναβαθμίσει» τη συμμαχία ΗΠΑ–Ιαπωνίας, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη συμμαχία στον κόσμο», επιδιώκοντας να τη φτάσει σε «ακόμη μεγαλύτερα ύψη».

Ο Τραμπ, παίρνοντας ξανά τον λόγο, σχολίασε: «Ηταν υπέροχο αυτό που είπε», προσθέτοντας με χιούμορ: «Είναι όμως σκληρή στις διαπραγματεύσεις».

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πρώτη παρτίδα πυραύλων που θα παραδοθούν στις Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Φυσικά, εξήρε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, λέγοντας:

«Κανείς δεν κατασκευάζει όπλα και εξοπλισμό όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν κάποιος τολμήσει, ο Αμερικανός ναύτης είναι έτοιμος να τους συντρίψει, να τους βυθίσει, να τους καταστρέψει και να τους εξαφανίσει». Το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές.

Οι πιο έντονες επευφημίες, σύμφωνα με το BBC, ακούστηκαν όταν δήλωσε πως στηρίζει την αύξηση των αποδοχών του αμερικανικού στρατού, αν και παραδέχτηκε ότι απαιτείται και η έγκριση των Δημοκρατικών.

Στα της διμερούς συμφωνίας, δεν παρέλειψες να πει «κάναμε την Ιαπωνία να κερδίσει πολλά χρήματα… Δεν πειράζει… είναι μεγάλος επενδυτής στη χώρα μας».

Ανέφερε ακόμη ότι η Τακαΐτσι τον ενημέρωσε για τα σχέδια της Toyota να επενδύσει 10 δισ. δολάρια σε εργοστάσια «παντού στις ΗΠΑ», και απευθυνόμενος στο κοινό είπε χαμογελώντας: «Πηγαίνετε να αγοράσετε ένα Toyota!»

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του στο USS George Washington λέγοντας: «Μαζί με τους απίστευτους Ιάπωνες συμμάχους μας και όλους τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο στεκόμαστε δυνατοί, υπερήφανοι. Θα πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε. Θα νικήσουμε, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε.

Το φινάλε ήταν τυπικό για συγκέντρωση του Τραμπ: Από τα μεγάφωνα ακούστηκε το “YMCA”, και το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς ο πρόεδρος χόρευε με τη μουσική.

