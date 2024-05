Η συννεφιασμένη Κυριακή του «Ανφιλντ»

Ηταν λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου 2015 όταν ο Γιούργκεν Κλοπ και η σύζυγός του, Ούλα, αφίχθησαν στο Λίβερπουλ με το ιδιωτικό τζετ που η ιδιοκτήτρια εταιρεία των «Reds», Fenway Sports Group, είχε στείλει στη Γερμανία για να τους παραλάβει. Επιβιβάστηκαν στη λιμουζίνα που τους περίμενε στο αεροδρόμιο και οδηγήθηκαν στο ξενοδοχείο Hope Street. Θα διέμεναν εκεί για μερικές μέρες, μέχρι να ετοιμαστεί το νέο τους σπίτι – αυτό στο οποίο έμενε και ο προκάτοχος του γερμανού προπονητή, Μπρένταν Ρότζερς.

Λίγο πριν συναντήσει τη διοίκηση του συλλόγου για να υπογράψει το πρώτο του -τριετές- συμβόλαιο στη Λίβερπουλ, ο Κλοπ βγήκε στο μπαλκόνι για να καπνίσει. Κοίταξε κάτω και έμεινε έκπληκτος από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον προϋπαντήσει. Ούτε που το φανταζόταν, τότε, ότι αυτός, ο ξένος, που μιλούσε τα Αγγλικά με μεγάλη δυσκολία, θα γινόταν ένας «Σκάουζερ», όπως αποκαλούνται οι αυθεντικοί κάτοικοι του Λίβερπουλ. Οτι για τους οπαδούς της ομάδας θα ήταν ό,τι πλησιέστερο προς τον Μπιλ Σάνκλι, τον άνθρωπο που από το 1959 μέχρι το 1974 θεμελίωσε ένα από τα κορυφαία club της Ευρώπης.

Την Κυριακή, σχεδόν 9 χρόνια μετά, ο Κλοπ θα αποχωριστεί τον σύλλογο που λάτρεψε – και τον λάτρεψε. Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του (Λίβερπουλ – Γουλβς) στο «Ανφιλντ» έφτασαν σε εξωφρενικά ύψη. Τις τρεις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, ελάχιστοι προπονητές υπήρξαν τόσο επιδραστικοί. Ο Λουίς φαν Χάαλ στον Αγιαξ, ο Γιόχαν Κρόιφ και ο Πεπ Γκουαρντιόλα στην Μπαρτσελόνα, ο Αρίγκο Σάκι στη Μίλαν… Ακόμη λιγότεροι κατάφεραν να αναπτύξουν τόσο ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους συλλόγους τους οποίους καθοδήγησαν.

😄📸 Jürgen Klopp posed for a final photo with all the Liverpool staff, with whom he shared the last nine years.

They were all seated together in one of the stands at Anfield, with the trophies arranged on the steps. pic.twitter.com/1srAxCMZGA

— CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2024