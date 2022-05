Η Ρωσία απειλεί τον Μασκ, και μάλιστα μέσω… Twitter!

«Μας το παίζεις τρελίτσα, αλλά εμείς θα σε θεωρήσουμε υπεύθυνο» διαμήνυσαν μέσω Twitter οι Ρώσοι στον Ελον Μασκ, και ο Κροίσος πανικοβλήθηκε. Σε τέτοιον βαθμό κιόλας, που ανήρτησε στο πρόσφατο απόκτημά του (με κόστος αγοράς 44 δισ. δολαρίων) «ένα αινιγματικό όσο και αγωνιώδες μήνυμα» όπως έγραψε η Corriere della Sera: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς, να ξέρεις ότι χάρηκα που σε γνώρισα».

To ρωσικό «απειλητικό μήνυμα» που τόσο τάραξε τον Μασκ απέστειλε συστημένο ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο φίλος του Πούτιν και επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos. Γιατί; Επειδή οι Ρώσοι θεωρούν υπεύθυνο τον αμερικανό Κροίσο για τον εφοδιασμό των Ουκρανών με τα τερματικά του δορυφορικού συστήματος Starlink – μάλιστα επικαλούνται και τη σχετική μαρτυρία κάποιου ουκρανού αξιωματικού.

Η Corriere προσέθεσε άφθονη αγωνία του μεσονυκτίου στην υπόθεση: «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ελον Μασκ πάγωσε το αίμα των 91,5 εκατομμυρίων ακολούθων του με την ανάρτησή του. Μέχρι και η μάνα του ανησύχησε, μέσω Twitter και αυτή. Εγραψε στον γιο της ότι τέτοια πράγματα δεν είναι αστεία και παίξε-γέλασε. Και εκείνος της απάντησε καθησυχαστικά, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να παραμείνει ζωντανός».

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

