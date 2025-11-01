Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Αθήνα, για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η κυρία Γκίλφοϊλ, έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, η κα Γκίλφοϊλ, το βράδυ της Κυριακής (02/11) αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

Σύμφωνα, τέλος, με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.

