Ναι ή όχι στο «καμάκι» με τη βοήθεια του chatbot;

Θα χρησιμοποιούσατε ποτέ την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γράψετε ραβασάκια; Το συγκλονιστικό ερώτημα απευθύνει στο ευρύ κοινό η Corriere della Sera μέσω συντάκτριάς της. Μήπως θα ζητούσατε από την ΤΝ και να αναλύσει τη σχέση σας; Σύμφωνα με την έρευνα Match.com Singles in America 2025, συνέχισε το ιταλικό μέσο, το 26% των αζευγάρωτων, ηλικίας 18 έως 59 ετών, παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί ΤΝ σε online ραντεβού. Ολους αυτούς η ΤΝ τούς βοηθάει στη σύνταξη του προφίλ, τους συμβουλεύει πώς να σπάσουν τον πάγο από το πρώτο μήνυμα, πώς να φλερτάρουν στο WhatsApp.

Η χρήση της ΤΝ ως συμβούλου γνωριμιών δεν είναι πλέον ταμπού, ανέφερε η συντάκτρια. Μάλιστα, ορισμένες εφαρμογές γνωριμιών, πιστεύοντας στις δυνατότητες της ΤΝ, έχουν εισαγάγει λειτουργίες εντός της πλατφόρμας, όπως σύσταση καταλλήλων φωτογραφιών, προτάσεις για απαντήσεις, κ.λπ. Με άλλα λόγια, βγήκε αβίαστα το πρώτο συμπέρασμα, οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν την ΤΝ για να κάνουν την εμπειρία των online γνωριμιών ευκολότερη ή και λιγότερο απογοητευτική. Αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα εξασφαλισμένα.

Ο αριθμός όσων τη χρησιμοποιούν δεν είναι χαμηλός. Σκεφτείτε, συνέχισε το δημοσίευμα, το αυξανόμενο ποσοστό των ανθρώπων που στρέφονται στην ΤΝ για προσωπικά ζητήματα, όπως είναι η ψυχική υγεία. Σύμφωνα με αναφορές που συνέλεξε η YouGov, το 1/3 των Αμερικανών αισθάνεται άνετα να απευθύνεται στο chatbot για να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άτομα ηλικίας 18 έως 29 ετών. Και στην Ιταλία ποσοστό 22% από τους 800 εφήβους που ρωτήθηκαν, προτίμησαν να μιλήσουν στο ρομπότ παρά στον ψυχίατρο. Στις ΗΠΑ έτσι είναι οι μισοί νέοι. Εφόσον ρωτούν τα chatbots αντί για τον γιατρό, τα ρωτούν και για τα ερωτικά τους.

Η Corriere ανέφερε κάποιες περιπτώσεις νεαρών Ιταλών, φοιτητών και φοιτητριών, που ρωτούν το μηχάνημα για τα προσωπικά τους, αλλά δεν παρέλειψε να παραθέσει και τον ζωηρό αντίλογο. Ενας 25χρονος είπε ότι το προγραμματισμένο μηχάνημα δεν μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα καλύτερα από τον άνθρωπο, ενώ ένας άλλος, 32χρονος καθηγητής σε λύκειο, είπε ότι η χρήση ΤΝ στο φλερτ σημαίνει ανυπαρξία συναισθήματος. Ενας τρίτος, 35άρης αυτός και έμπορος, είπε ότι με την ΤΝ χάνεται ο ενθουσιασμός της προσέγγισης. Ακόμη και ένας 30χρονος λάτρης της «κοινωνικής δικτύωσης» είπε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ την ΤΝ στις σχέσεις του.

Ακολούθησε παράδειγμα από τις ΗΠΑ. Κάποια φοιτήτρια κατάλαβε ότι το άτομο με το οποίο συνομιλούσε σε κάποια εφαρμογή γνωριμιών χρησιμοποιούσε ΤΝ για να απαντά στις ερωτήσεις της. Πώς το κατάλαβε; Το ύφος του συνομιλητή της άλλαξε ξαφνικά και ως διά μαγείας εξαφανίστηκαν και οι ανορθογραφίες. Το αποτέλεσμα; Η κοπέλα είπε ότι ένιωσε προδομένη. Και δήλωσε ότι κάποιοι άνδρες χρησιμοποιούν την ΤΝ για να φαίνονται πιο καλλιεργημένοι και έξυπνοι, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι.

Τελικά, σχολίασε η Corriere, το θέμα είναι η αυθεντικότητα. Αν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ειλικρινής ακόμη και στην αρχή αυτού που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σχέση, πώς μπορεί να περιμένει ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα κτιστεί αυτή η σχέση είναι γερά;

Αλήθεια είναι, κατέληξε το δημοσίευμα, ότι η χρήση ΤΝ σε συνομιλίες γνωριμιών προσφέρει υποστήριξη, μειώνει το άγχος και διευκολύνει το παιχνίδι των ψηφιακών σχέσεων. Από την άλλη, όμως, εισάγει την αίσθηση της ομοιομορφίας, Αν όλοι χρησιμοποιούν ΤΝ, όλοι θα λαμβάνουμε ίδιες απαντήσεις, θα χαθεί η εμπιστοσύνη και η πρωτοτυπία και όλα όσα είναι απαραίτητα σε κάθε σχέση.

