«Η Μελάνια και εγώ»: Νέο βιβλίο με άγνωστες πτυχές για την Πρώτη Κυρία

Νέο πονοκέφαλο δημιουργεί στον Λευκό Οίκο η είδηση ότι μια πρώην στενή συνεργάτης της Μελάνια Τραμπ έχει αποτυπώσει σε βιβλίο όλες τις γνωστές και άγνωστες λεπτομέρειες και τα παραλειπόμενα της 15ετους φιλίας της με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Στέφανι Γουίνστον Ουόλκοφ τοποθετήθηκε στη θέση άμισθου συμβούλου της Μελάνια λίγο μετά την επικράτηση του Τραμπ στις εκλογές του 2016 και διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην μετάβαση της σημερινής Πρώτης Κυρίας από τη Νέα Υόρκη στον Λευκό Οίκο ενώ παράλληλα της παρείχε συμβουλές για την προώθηση της πολιτικής της ατζέντας.

Όπως αναφέρει, ωστόσο, το BBC, το 2018 η Ουόλκοφ υποχρεώθηκε σε παραίτηση μετά από δημοσιεύματα που παρουσίαζαν την εταιρεία της να έχει εισπράξει 26 εκατ. δολάρια ως πληρωμή για τη βοήθεια που παρείχε στην σχεδίαση της τελετής ορκωμοσίας του Τραμπ, το 2017, καθώς και σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

Τότε η Ουόλκοφ είχε απαντήσει ότι η εταιρεία της «εισέπραξε συνολικά μόλις 1,62 εκατ. δολάρια» το οποίο μοιράστηκε στο προσωπικό.

Η ίδια, στη συνέχεια, μάλιστα, σημείωσε ότι «την άφησαν έκθετη».

Αργότερα η πρώην σύμβουλος της Μελάνια συνεργάστηκε με τις ομοσπονδιακές αρχές στο Μανχάταν που διεξήγαγαν έρευνα για το αν υπήρξε κακοδιαχείριση των 107 εκατομμυρίων δολαρίων για την ορκωμοσία Τραμπ από την επιτροπή που τα διαχειρίστηκε.

Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι «Melania and Me» και θα εκδοθεί από τον οίκο Gallery Books την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Vanity Fair στο βιβλίο θα περιγράφεται με λεπτομέρεια πώς η Ουόλκοφ «κινούνταν με άνεση μέσα στο Λευκό Οίκο και την ανατολική πτέρυγά του, εκεί όπου οι Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ διατηρούν, παραδοσιακά, τα γραφεία τους».

Το βιβλίο θα αποτυπώνει, επίσης, «το ταξίδι της μεταξύ τους φιλίας που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια στη Νέα Υόρκη, συνεχίστηκε στον ρόλο της Ουόλκοφ ως έμπιστη συμβούλου της Μελάνια και καταλήγει στην ξαφνική αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο».

Από την πλευρά της, η ιστοσελίδα Daily Beast υποστηρίζει ότι το βιβλίο θα είναι μια «αποκαλυπτική περιγραφή τόσο της 15ετους φιλίας της Ουόλκοφ με την Μελάνια Τραμπ όσο και του πιο χαοτικού Λευκού Οίκου στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ».

Η Ουόλκοφ πριν βρεθεί δίπλα στην Μελάνια είχε εργαστεί για την αμερικανική Vogue – είναι άλλωστε και κολλητή φίλη της Αννα Ουίντουρ – αλλά ήταν κυρίως γνωστή για τον ρόλο της στις παραγωγές του Met Gala.

Τα άλλα δυο αναγνώσματα που «καίνε» τον Λευκό Οίκο

Προ ημερών, δικαστήριο της Νέας Υόρκης έδωσε το «πράσινο φως» για την έκδοση του πολυαναμενόμενου βιβλίου της Μαίρης Τραμπ – ανιψιάς του Ντόναλντ Τραμπ- με σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον βίο και την πολιτεία του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster μπορεί να τυπώσει και να εκδώσει χωρίς κανέναν περιορισμό το 240 σελίδων βιβλίο, όπου μεταξύ άλλων η Μαίρη Τραμπ χαρακτηρίζει τον θείο της ως «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο του κόσμου».

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ένας από τους αδελφούς του αμερικανού προέδρου, προσέφυγε την προηγούμενη εβδομάδα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να εμποδίσει την έκδοση του βιβλίου, ισχυριζόμενος ότι παραβιάζει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει η Μαίρη σε σχέση με την κληρονομιά του πατέρα τους, Φρεντ Τραμπ.

Την περασμένη Τρίτη ο δικαστής Χαλ Γκρίνγουολντ είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»).

Την Τετάρτη ωστόσο, ο εφέτης Αλαν Σάινκμαν έκρινε ότι ο εκδότης «δεν έχει υπογράψει» τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που δεσμεύει τους Τραμπ και κατά συνέπεια «ήρε» την απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλίου, οπότε το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει κανονικά στις 28 Ιουλίου.

Ήδη κυκλοφορεί (από τις 23 Ιουνίου) το βιβλίο του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον με τίτλο «The Room Where It Happened: A White House Memoir.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster ανακοίνωσε ότι το βιβλίο παρέχει μια εσωτερική καταγραφή της «αντιφατικής, ασυνάρτητης διαδικασίας λήψης αποφάσεων» του Τραμπ.

Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς τους χειρισμούς του μεγιστάνα προέδρου με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, τόνισε ο εκδότης.

«Αυτό είναι το βιβλίο που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να διαβάσετε», ανέφερε ο Simon & Schuster.

Ο Τραμπ απέλυσε τον Μπόλτον τον περασμένο Σεπτέμβριο εν μέσω διαφορών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.