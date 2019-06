Η γιόγκα κάνει καλό στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας

Το δημοσίευμα του Al Jazeera είναι σαφές: «Αν η Κίνα προτάσσει τα πάντα, τα συμπαθέστατα αρκουδάκια, κάθε φορά που βρίσκει τα σκούρα στην εξωτερική πολιτική της, η Ινδία επιστρατεύει αντίστοιχα τη γιόγκα. Αυτή τη στιγμή, η γιόγκα είναι το πιο δυνατό και δημοφιλές εξαγώγιμο αγαθό της Ινδίας».

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι κατάφερε άλλωστε να πείσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να καθιερώσει την 21η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα από το 2014. Εκτοτε, όπως ακριβώς η Κίνα υπό την προεδρία του Σι Τζινπίνγκ χάρισε σε πολλές χώρες πάντα για τους ζωολογικούς τους κήπους ως κίνηση καλής θέλησης, έτσι ακριβώς και ο ινδός πρωθυπουργός, χρησιμοποιεί τη γιόγκα ως πρώτης τάξεως διπλωματικό εργαλείο.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στην πέμπτη επέτειο της παγκόσμιας ημέρας γιόγκα, ο Μόντι φωτογραφήθηκε κάνοντας πολλές δημοφιλείς στάσεις και πρακτικές της γιόγκα, ανάμεσα σε περίπου 30.000 άτομα.

«Το μότο μας ας γίνει το γιόγκα για την ειρήνη, την αρμονία και την πρόοδο» δήλωσε ο ενθουσιώδης Μόντι λίγο προτού καθίσει στο στρωματάκι του και αρχίσει τις ασκήσεις (φωτογραφίες επάνω και κάτω). Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εξωτερικών, περίπου 191 πρεσβείες της Ινδίας σε όλο τον κόσμο διοργάνωσαν φεστιβάλ γιόγκα για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα και τον συμβολισμό της, στις 21 Ιουνίου.

Από συντονισμένα πλήθη σε δρόμους του Κιέβου μέχρι πολύχρωμα στρωματάκια γιόγκα στις Βρυξέλλες και από «χαιρετισμοούς στον ήλιο» στην Ουάσινγκτον μέχρι πανομοιότυπα ντυμένους φαν της γιόγκα στην Κίνα, οι φωτογραφίες έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου μέσω social media.

Οι ξένοι διπλωμάτες έχουν αρχίσει να παραδέχονται πως η επικοινωνιακή πολιτική του ινδού πρωθυπουργού περνά όντως μέσα από το στρωματάκι της γιόγκα και ότι έχει όντως κάνει θαύματα στο διεθνές προφίλ της χώρας.

Δεν είναι όμως μόνο η εξωτερική πολιτική που έχει πάρει τα πάνω της μέσα από αυτόν τον τρόπο. Ο Μόντι τονίζει πως και στο εσωτερικό της χώρας, η γιόγκα «έχει γίνει ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος στις ζωές των φτωχών. Οι διάφορες ασθένειες κάνουν τους φτωχούς ακόμη φτωχότερους. Πρέπει να μεταφέρουμε τις ευεργετικές χάρες της γιόγκα από τις πόλεις στα χωριά, σε όλους».

Εντυπωσιακές ήταν άλλωστε οι φωτογραφίες (εικόνες κάτω) από στρατιωτικές δυνάμεις της Ινδία που επιδίδονται στη διάσημη «στάση του σκύλου» (down dog) απέναντι από τους… πρώτους διδάξαντες, τους ίδιους τους σκύλους, οι οποίοι άριστα εκπαιδευμένοι κάνουν ακριβώς το ίδιο.

Ενεργός και στο Twitter, εφέτος ο πρωθυπουργός της Ινδίας μοιράστηκε ένα βίντεο με την καρτουνίστικη εκδοχή του να κάνει γιόγκα. Η γυμναστική κάνει πολύ καλό και η γιόγκα είναι γνωστή για την ισορροπία που φέρνει σε σώμα και μυαλό. Το να ασχολούνται τόσο εντατικά μαζί της οι πολιτικοί αρχηγοί, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κάποιο δείγμα πνευματικής διαύγειας.

