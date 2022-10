Η φημολογούμενη συνομιλία Πούτιν – Μασκ με φόντο την πυρηνική απειλή

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε (και) αυτή την εβδομάδα ο Ελον Μασκ εν μέσω των πληροφοριών που θέλουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να λέει στον δισεκατομμυριούχο ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εάν η Ουκρανία επιχειρήσει να ανακαταλάβει την Κριμαία.

Ο ιδρυτής της SpaceX, ο οποίος δημοσίευσε στο Twitter ένα «ειρηνευτικό σχέδιο» που ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις ρωσικές απαιτήσεις, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι συνομίλησε με τον ρώσο πρόεδρο προτού γνωστοποιήσει την πρότασή του για τη λήξη του πολέμου.

Πηγή των αναφορών περί επικοινωνίας Πούτιν – Μασκ ήταν ο Ιαν Μπρέμερ, ο πρόεδρος του Eurasian Group, μιας ευρέως αναγνωρισμένης εταιρείας η οποία παρέχει συμβουλεύει κυβερνήσεις σχετικά με παγκόσμιους κινδύνους, έγραψε η Telegraph.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.

Ο Λευκός Οίκος κράτησε αποστάσεις από το φημολογούμενο τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ανδρών. Την ίδια ώρα, πάντως, ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ Τζέρεμι Φλέμινγκ, προειδοποιούσε ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» ότι η Δύση θα μπορούσε να προβλέψει ένα πυρηνικό πλήγμα από τη Ρωσία.

Εν μέσω των υποψιών ότι η Μόσχα τοποθέτησε εκρηκτικά σε υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επίσης τόνισε ότι η κλιμάκωση θα ήταν αναπόφευκτη εάν ρώσοι σαμποτέρ στοχεύσουν υποδομές στη Δύση.

Η Ουκρανία βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από το πρώτο, εδώ και καιρό, σφοδρό κύμα βομβαρδισμών τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι πρόσφατες αντεπιθέσεις των δυνάμεων του Κιέβου έχουν αφήσει το ρωσικό στράτευμα σε δυσχερή θέση.

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Μασκ ότι ήταν «έτοιμος να διαπραγματευτεί» με την Ουκρανία εφόσον η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014– παραμείνει στα χέρια της Ρωσίας και το Κίεβο «αποδεχτεί ένα καθεστώς ουδετερότητας», προσέθεσε στο ρεπορτάζ της η Telegraph.

«Η εναλλακτική» στο σενάριο αυτό «θα ήταν η μεγάλη κλιμάκωση. Επιπλέον, εάν ο Ζελένσκι εισέβαλλε στην Κριμαία, η Ρωσία θα ανταπαντούσε με πυρηνικό χτύπημα στην Ουκρανία. Ο Ελον είπε ότι έπρεπε να γίνουν όλα για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε ο Μπρέμερ.

Ο 51χρονος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει αμερικανική υπηκοότητα, διέψευσε τα παραπάνω, λέγοντας ότι είχε μιλήσει με τον ρώσο πρόεδρο μόνο μία φορά, πριν από 18 μήνες, για το Διάστημα.

Αναφερθείς στο φημολογούμενο τηλεφώνημα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι ο Μασκ «προφανώς δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις συνομιλίες».

Μετά τη φερόμενη συνομιλία των Πούτιν – Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος δημοσίευσε ένα σχέδιο για την ειρήνη στο Twitter, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη διεξαγωγή εκλογών υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ στις τέσσερις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρτησε την περασμένη εβδομάδα.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022