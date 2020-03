«Η αποφασισμένη»: Η νέα ταινία για τη Μέρκελ και το Προσφυγικό

Η σημαντικότερη απόφαση της Ανγκελα Μέρκελ στην 14χρονη καριέρα της ως καγκελάριος, να ανοίξει τα γερμανικά σύνορα και να υποδεχθεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες το 2015-16, έγινε ταινία στη Γερμανία.

Η ταινία, με τον αγγλικό τίτλο «Merkel: The Driven» (Μέρκελ: Η αποφασισμένη), γυρίστηκε από τον σκηνοθέτη Στέφαν Βάγκνερ και βασίζεται στο βιβλίο του Ρόμπιν Αλεξάντερ, «The driven ones: Merkel and refugee policy» (Οι αποφασισμένοι: Η Μέρκελ και η πολιτική για το Προσφυγικό), που κυκλοφόρησε το 2017.

Οπως αναφέρει ο Guardian, η ταινία εξιστορεί το πώς η Μέρκελ πήρε την απόφαση, στο απώγειο της προσφυγικής κρίσης του 2015 και αντίθετα με ό,τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ανοίξει τα σύνορα της Γερμανίας για τους πρόσφυγες, κυρίως, από τη Συρία.

Η ταινία περιγράφει τις στιγμές που η καγκελάριος, παρά τις πιέσεις από πολιτικούς της φίλους και εχθρούς, αποφάσισε να κρατήσει τα σύνορα ανοιχτά, όταν η ουγγρική αστυνομία αποσύρθηκε από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βουδαπέστης και χιλιάδες πρόσφυγες ανέβηκαν σε τρένα με κατεύθυνση τη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2015.

O συγγραφέας του βιβλίου είναι βετεράνος πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Die Welt και με εκτενές ρεπορτάζ αφηγείται τις 63 ημέρες πολιτικού παρασκηνίου που άλλαξαν τη σύγχρονη Γερμανία.

O Βάγκνερ δείχνει τη Μέρκελ να επιμένει για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο τεράστιο θέμα των ημερών εκείνων, και τις έντονες διαφωνίες, ακόμα και μέσα στο δικό της κόμμα. Ομως, ο σκηνοθέτης δεν συμμερίζεται τη θέση της Μέρκελ ότι τα κίνητρά της ήταν ανθρωπιστικά και τονίζει ότι από τη στιγμή που το 93% των Γερμανών συμφωνούσαν ότι το Προσφυγικό ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα της εποχής, η καγκελάριος δεν ήθελε να μείνει στην Ιστορία ως αυτή που έκλεισε τα σύνορα σε ένα εκατομμύριο κατατρεγμένους.

Στον ρόλο της Μέρκελ πρωταγωνιστεί η Ιμογκεν Κόγκε, η οποία είπε στον Guardian ότι η ταινία ρίχνει φως στην επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών σε τόσο υψηλό επίπεδο, τη στιγμή που δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.

Η ίδια εξηγεί ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να παίξει τη Μέρκελ. «Το ότι όλοι μέσα και έξω από τη Γερμανία πιστεύουν ότι ξέρουν πολύ καλά τη Μέρκελ δυσκόλεψε τη δική μου προσέγγιση στον ρόλο».

Το φιλμ ξεκινά με… Ελλάδα και την κρίση του καλοκαιριού του 2015, όταν ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πίεζε τη Μέρκελ και όλη την ευρωζώνη να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Τη στιγμή που η καγκελάριος διαφωνεί έντονα με τον υπουργό της, της μεταφέρουν τα νέα ότι η Ουγγαρία αποφάσισε να χτίσει φράκτη στα σύνορα για να σταματήσει τους σύρους πρόσφυγες και τότε ξεκινά μία καινούργια κρίση.

Στη συνέχεια βλέπουμε τη Μέρκελ να αναβάλει την απόφασή της και να προσπαθεί να αποφύγει το βάρος της ευθύνης, αλλά και τη διχογνωμία των Γερμανών, πολιτών και πολιτικών, τόσο από την πλευρά εκείνων που ήθελαν τους πρόσφυγες, όσο και από την πλευρά εκείνων που ήταν εχθρικοί απέναντί τους, κάτι που χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στη χώρα μέχρι σήμερα.

Η ταινία είχε προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως ο κορονοϊός τής άλλαξε τα σχέδια, και έτσι θα προβληθεί στις 15 Απριλίου, στη γερμανική τηλεόραση.

«Τα γεγονότα του 2015 εξακολουθούν να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Καθώς η χώρα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Ανγκελα Μέρκελ, το Προσφυγικό παραμένει ένα πολύ εύθραυστο ζήτημα», τόνισε ο παραγωγός του φιλμ, Αλεξάντερ Ντίλμαν.