Η αεροπορική εταιρεία που μας καλεί να μην… ταξιδεύουμε με αεροπλάνο

Ο άνθρωπος πουλάει τρέλα ή διαφημίζει τη δουλειά του με έναν τρόπο μοντέρνο, φιλικό και ευαίσθητο υποτίθεται, όπως και εντελώς politically correct; Τα «μεγάλα λόγια» του τα σκορπίζει στον άνεμο ανώφελα, σαν καυσαέριο, ή τα δουλεύει με μαστοριά για να χειραγωγήσει με τον πιο έξυπνο τρόπο τους πελάτες του;

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Virgin δηλώνει ότι οι άνθρωποι πρέπει πλέον να αναρωτηθούν στα σοβαρά αν χρειάζονται τις υπηρεσίες που τους παρέχει η εταιρεία του! Μάλιστα. «Είναι απολύτως βέβαιο ότι τώρα όλοι πρέπει να σκεφθούν αν θα πάρουν ή όχι το αεροπλάνο» λέει ο Τζος Μπέιλις, ο επικεφαλής της Virgin.

Ο Μπέιλις εξήγησε το νόημα της δήλωσής του ως εξής: «Κάποτε θα χρησιμοποιούμε καύσιμα που θα εκπέμπουν λίγους ρύπους, αλλά μέχρι τότε κάθε αεροσκάφος θα συνεχίσει να καίει καύσιμο που απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Αλλά και στις ιστοσελίδες της εταιρείας δηλώνει «παθιασμένος με το περιβάλλον» σε ένα κείμενο με μορφή ανοικτής επιστολής προς τα παιδιά του που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα: «Κάνουμε πολλά πράγματα στη Virgin που στοχεύουν στο να βοηθήσουν το περιβάλλον – χρηματοδοτούμε έργα, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, συνειδητοποιούμε τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις μας και κάνουμε κάτι σχετικά με αυτό».

Η Virgin είναι επιχειρηματικός κολοσσός, με όμιλο 400 εταιρειών, και έχει αναγνωρίσει ότι αισθάνεται όλο και περισσότερο τη δημόσια πίεση για ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης. Ιδιοκτήτης της είναι ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, δισεκατομμυριούχος αλλά και συνειδητός οικολόγος.

Our CEO, Josh Bayliss, shares his hopes for the future of the planet: https://t.co/dde5I6pfJD pic.twitter.com/NURXfWm6Mj

— Virgin (@Virgin) September 21, 2016