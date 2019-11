Γιούνκερ: «Η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει ο έρωτας της ζωής μου»

Αποχαιρετισμός στα όπλα για τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που προήδρευσε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πέντε έτη, από τα πιο δύσκολα στην ιστορία της ΕΕ.

Σήμερα, Σάββατο 30 Νοεμβρίου, είναι η τελευταία ημέρα της θητείας του στο τιμόνι της Επιτροπής, η οποία τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο με τα πιο σημαντικά περιστατικά αυτής της πενταετίας.

“Europe is and will remain the love of my life,” says @JunckerEU.

Jean-Claude Juncker is a great European. He has devoted his heart and his life to the European Union. His legacy speaks for itself. pic.twitter.com/ZbPpr52JP8

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 30, 2019