Είναι digital, ψηφιακό, χωρίς χαρτούρα και σκουπιδαριό, με online streaming των εργασιών. Είναι πράσινο, κάθε δύο βήματα και σημείο ανακύκλωσης, χωρίς χρήση πλαστικού. Είναι το 13ο (τι νούμερο!) συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα τυχερά vibes του οποίου διασφάλισε ο πρόεδρος του -«γουρλής Βαγγέλης», κατά τον Μητσοτάκειο χαρακτηρισμό. Είναι η διοργάνωση στον χώρο του Metropolitan Expo, του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», όπου ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να φρεσκάρει το προφίλ του κόμματος, σε μια χρονική συγκυρία «ευτυχή», πέντε μήνες μετά τη νίκη στις εθνικές εκλογές.

Ετσι εξηγούνται τα θερμά φιλιά, τα σφιχταγκαλιάσματα, τα κεφαλοκλειδώματα. Τα κομματικά συνέδρια διεξάγονται προφανώς σε κλίμα ευφορίας όταν είσαι κυβέρνηση, νωπή και άφθαρτη.

«Τον είδες τον Δένδια;»

«Ασ’ τον Δένδια και κάτσε, θα σου πάρουν τη θέση».

«Χαιρετίζω το μεγαλύτερο στέλεχος της ΝΔ» (παντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό).

Κυρίες αμετροεπώς στολισμένες —παλαιές δόξες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ—, πηγαδάκια για τη νίκη στην Κεντρική Ένωση Δήμων (Τρίκαλα ολέ!), ανταλλαγή κυβερνητικών εμπειριών και παραπόνων: «είναι δύσκολος αυτός ο Γενικός».

Μια ιδιότυπη διασκευή του «Bang – Bang» (My baby shot me down) συνοδεύει ως χαλί το κουβεντολόι, ώσπου να αρχίσουν να παρελαύνουν τα «ονόματα».

Στην είσοδο, stands-πυλώνες συνδέουν το παρελθόν με το παρόν της παράταξης, φιλοξενώντας εμβληματικές φωτογραφίες των αρχηγών της ΝΔ. Από την ιστορική του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που κατεβαίνει από το αεροπλάνο το ’74, και ενδιαφέρουσες (κάποιες όχι πολύ γνωστές) του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ως στιγμιότυπα με πρωταγωνιστές τον Γεώργιο Ράλλη, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον Μιλτιάδη Έβερτ και, ασφαλώς, τους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι ακλόνητο concept. Την έκανε αργότερα σημαία —από το βήμα του συνεδρίου— και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, την αξιοποίησε πολλάκις στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά το «Οξυγόνο για την Ελλάδα» του 10ου συνεδρίου, το «Ετοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα» του 2017, το «Ελλάδα μπορούμε» του 12ου κομματικού μαζώματος, η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε στο πολυπληθές κοινό της (δεν έπεφτε καρφίτσα), ότι «Το Μέλλον τώρα αρχίζει».

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φρόντισε πάντως να μη «στήσει» κανέναν στον ιδιότυπο αυτό νεοδημοκρατικό χωροχρόνο. Δεν υπάρχει άλλωστε ως γνωστόν «ώρα Νέας Δημοκρατίας», αυτά είναι τσαλίμια του ΠΑΣΟΚ, άσε που ο «Κυριάκος» καλλιεργεί σύγχρονο προφίλ, μακριά από βεντετιλίκια. Εμφανίσθηκε μετά συζύγου Μαρέβας (με μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και τζίν, μόνο τα χρυσά σκουλαρίκια της στραφτάλιζαν), έκανε χειραψία με τους νεολαίους που βρήκε μπροστά του, στάθηκε για να χαιρετήσει εγκάρδια τις κυρίες που έδιναν τις διαπιστεύσεις στους συνέδρους και πέρασε από έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, (τον περίμενε η αδελφή του Κατερίνα Μητσοτάκη με τον σύζυγό της), για να εμφανισθεί στο πλήθος, που ήταν ήδη στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου.

Στην ομιλία του, εμπέδωσε ουσιαστικά τη νίκη-αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εξέπεμψε αέρα υπεροχής- «η Ελλάδα έχει την ισχυρότερη κυβέρνηση στην Ευρώπη, η ΝΔ είναι το μεγαλύτερο, σε οργάνωση, κεντροδεξιό κόμμα», είπε.

Δήλωσε πίστη-συνέπεια στις θέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος, εμφανίσθηκε ενωτικός, με σηκωμένα τα μανίκια, ορκίστηκε στο όνομα της προόδου, αυτοπροσδιορίστηκε εμμέσως πλην σαφώς ως σύγχρονος ηγέτης και πάντως όχι κατώτερος των προσδοκιών της εποχής για ανάπτυξη και ευημερία, όχι «λίγος» στο έλεος φυγοκέντρων δυνάμεων.

«Η Ελλάδα άφησε πίσω της την κρίση, το ψέμα και τη μιζέρια», τόνισε σε μια αποστροφή του λόγου του, δεσμευόμενος για ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο. «Δεν θα κρύψουμε από τον λαό τις δυσκολίες που συναντάμε, ούτε και θα αρνηθούμε ολισθήματα. Κάποια από τα τελευταία, μάλιστα, εγώ πρώτος θα αναγνωρίσω και θα σπεύσω να θεραπεύσω. Απ’ την άλλη όμως, ποτέ δεν θα εξισώσουμε τις λίγες και μικρές αστοχίες του παρόντος, με τα πολλά και μεγάλα εγκλήματα του παρελθόντος».

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι». Hταν σαν να ‘κλεινε το μάτι στους νεοδημοκράτες, τους οποίους είχε προηγουμένως «ανεβάσει», χαρακτηρίζοντάς τους «αταλάντευτους μαχητές» που στήριξαν την παράταξη σε καιρούς όχι ανέφελους.

Το κοινό σηκώθηκε όρθιο όταν ο Μητσοτακης ανέβηκε στο βήμα—και οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς επίσης. Τον χειροκρότησε θερμά και όταν είπε για το άσυλο. Τον επιδοκίμασε όταν δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει αλαζονείες και αυταρέσκειες κατά την άσκηση της εξουσίας. (Μικρή μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες, πρόεδρε)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα του κόμματος που θέλει, λέγοντας ότι επιδιώκει να κρατήσει τα «ανοιχτόμυαλα πρόσωπα» που ήλθαν κοντά του, να τους μετατρέψει από περιστασιακούς σε μόνιμους συμμάχους.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (ύστερα από τσουνάμι επικοινωνίας, με γνωστούς και φίλους) είχε ήδη διαπιστώσει απαρτία στο συνέδριο, χαιρετίζοντας τις εργασίες του. Και είχε κάνει το δικό του νεύμα στο κοινό, με μια φράση – κλειδί:

«Το κόμμα πρέπει να βρει κώδικα επικοινωνίας με την κοινωνία». Aλλο κυβέρνηση, άλλο κόμμα. Στα υπ’ όψιν…

Οι αργοπορημένοι —πολλή δουλειά στο υπουργείο— ήταν δύο: η Νίκη Κεραμέως (Παιδείας) και ο Άδωνις Γεωργιάδης (Ανάπτυξης), που πάντως κινήθηκαν διακριτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες —συνήθεις σε άλλες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, ήταν όλοι εκεί. Εθεάθησαν μέλη της παλαιάς φρουράς, από τον Γιάννη Παλαιοκρασσά ως τον Θόδωρο Κασσίμη, άπαντες οι υπουργοί (ο Κεφαλογιάννης επέλεξε να σταθεί και όρθιος), ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, που αδιαμφισβήτητα κρατά την πρωτιά στις selfie των γαλάζιων οπαδών και δη των νέων.

Η ηλικία δεν είναι θέμα χρόνου εξάλλου, το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου: «η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα νέα, είναι πάντα δημιουργικά ανήσυχη».

Μέχρι την Κυριακή, το κόμμα θα απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών, με εκτενή αναφορά στο ζήτημα του λαϊκισμού (αυτές είναι οι δυο θεματικές ενότητες του συνεδρίου), θα τρέξει σε νυχτερινό αγώνα δρόμου το Σάββατο, θα φιλοξενήσει επώνυμες απόψεις πάνω σε καυτά θέματα.

Pas mal, για πολιτικό σχηματισμό που σε λίγο καβαντζάρει τα -ήντα.