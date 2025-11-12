211
Κόσμος

Γεωργία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού C-130

Ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφορικά με το πιο πολύνεκρο δυστύχημα για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, από το 2020. Οι Αρχές ελπίζουν ότι η εξέτασή του θα ρίξει φως στα αίτια της συντριβής του μεταγωγικού αεροσκάφους

Protagon Team Protagon Team 12 Νοεμβρίου 2025, 15:21
Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι οι Αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές Αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αζερμπαϊτζάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Τα συντρίμμια του τουρκικού μεταγωγικού στο έδαφος της Γεωργίας, με φόντο ερευνητές του δυστυχήματος – REUTERS/Irakli Gedenidze

Και οι 20 τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Τα φλεγόμενα συντρίμμια του C-130 στην περιοχή Σιγκνάγκου της Γεωργίας – TV.IMEDI

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο.

