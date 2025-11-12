Πώς «βολεύει» ο Πούτιν τους δικούς του ανθρώπους

Μπορεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να είναι εδώ και περίπου μια τετραετία απασχολημένος με τον πόλεμο στην Ουκρανία, φαίνεται όμως πως ο ρώσος πρόεδρος δεν αμελεί να φροντίζει τους πιο κοντινούς ανθρώπους του –κυρίως συγγενείς του– διορίζοντάς τους σε υψηλές θέσεις εντός της κυβέρνησης ή σε ελεγχόμενες από το κράτος επιχειρήσεις. Οπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι λονδρέζικοι Times, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου φέρεται να έχει «βολέψει» περισσότερους από είκοσι στενούς συγγενείς του.

Κάνοντας λόγο για νεποτισμό πρωτοφανούς κλίμακας –στην ιστορία της χώρας αντίστοιχος υπήρξε την εποχή του Νικόλαου Β’, του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας– ο ρωσικός ερευνητικός ιστότοπος Proekt ανέφερε ότι, πέρα από συγγενείς, από τις σχέσεις τους με τον Πούτιν έχουν επίσης επωφεληθεί η πρώην σύζυγός του, καθώς και πρώην ερωμένες του.

Την πιο υψηλή θέση φέρεται να κατέχει η Αννα Τσιβιλίοβα, θυγατέρα του Γεβγκένι Πούτιν, εκλιπόντος εξαδέλφου του προέδρου της Ρωσίας, η οποία από τον Ιούνιο του 2024 εκτελεί χρέη αναπληρώτριας υπουργού Αμυνας. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη ανώτερη θέση αποκλειστικά και μόνο για να κατασκοπεύει το υπουργείο και να καταγγέλλει απευθείας στον Πούτιν περιστατικά διαφθοράς και απιστίας.

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, ο νυν σύζυγός της, Σεργκέι Τσιβίλιοφ, πρώην κυβερνήτης της πλούσιας σε άνθρακα περιφέρειας του Κεμέροβο, είχε διοριστεί υπουργός Ενέργειας. Επίσης, ο γιος της από τον πρώτο της γάμο, Ντμίτρι Λογκίνοφ, ηλικίας 27 ετών, κατέχει και διαχειρίζεται εταιρείες που συνδέονται με την Kolmar, μια εταιρεία εξόρυξης άνθρακα ιδιοκτησίας της μητέρας του.

Ο αδελφός της, Μιχαήλ Πούτιν, είναι στέλεχος στην Gazprom, τον κρατικό ενεργειακό κολοσσό της Ρωσίας, ενώ ο 28χρονος γιος του, Ντένις Πούτιν, είναι μέτοχος στο επιχειρηματικό κτιριακό συγκρότημα Σερεμέτιεβο, στους χώρους του οποίου στεγάζονται και κρατικές εταιρείες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επίσης αποκαταστήσει τα εξαδέλφια του Ιγκόρ Πούτιν και Λιουμπιόφ Κρουγκλόβα. Σύμφωνα με την έκθεση του Proekt (το οποίο κηρύχθηκε παράνομο από το Κρεμλίνο και οι δημοσιογράφοι του ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό) ο γιος της Κρουγκλόβα, ονόματι Βίκτορ Κχμάριν, είναι επικεφαλής της RusHydro, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας.

Δυναμικά στο προσκήνιο εισέρχονται το τελευταίο διάστημα και οι δύο κόρες που απέκτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην σύζυγό του Λουντμίλα. Η 40χρονη Μαρία Βοροντσόβα, ενδοκρινολόγος, και η 39χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα, μεγαλοστέλεχος εταιρείας τεχνολογίας, ανέβηκαν αμφότερες πέρυσι στο βήμα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο είναι μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της χρονιάς για τις ρωσικές ελίτ.

Η Βοροντσόβα έδωσε επίσης μια σπάνια συνέντευξη όπου ισχυρίστηκε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει «ύψιστη αξία» για τη Ρωσία. Αν και είναι κοινό μυστικό πως είναι ο πατέρας τους, ο ρώσος πρόεδρος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ επίσημα τις δύο γυναίκες ως θυγατέρες του.

Ο Πούτιν φέρεται να έχει αποκτήσει επίσης δύο γιους με την Αλίνα Καμπάεβα, πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, καθώς και μια τρίτη κόρη με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, μια πρώην καθαρίστρια που κατέληξε να κατέχει ένα πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο κοντά στην Αγία Πετρούπολη και ένα προσοδοφόρο μερίδιο σε μια προσκείμενη στο Κρεμλίνο τράπεζα.

Ομως το ενδιαφέρον του ρώσου ηγέτη για την αποκατάσταση των πιο στενών από τους συγγενείς του ωχριά μπροστά στο ενδιαφέρον του Ραμζάν Καντίροφ, του (ελεγχόμενου από το Κρεμλίνο) ηγέτη της Τσετσενίας, ο οποίος, κατέχοντας την εξουσία από το 2007, έχει τοποθετήσει περισσότερους από ενενήντα συγγενείς του σε κυβερνητικές υπηρεσίες και κρατικές επιχειρήσεις. Μόνον ο Ανταμ Καντίροφ, ο 17χρονος γιος του, κατέχει τουλάχιστον επτά επίσημες θέσεις, ενώ τον περασμένο Απρίλιο διορίστηκε επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

