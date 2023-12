Γάζα: Σκοτώθηκε γιος ισραηλινού υπουργού από βόμβα σε τούνελ της Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραβρέθηκε στην κηδεία του γιου του ισραηλινού υπουργού και πρώην αρχηγού του στρατού, Γκάντι Αϊζενκοτ.

Ο 25χρονος Γκαλ Μέιρ Αϊζενκοτ σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης του κόμματος Εθνική Ενότητα, στο οποίο ανήκει ο Αϊζενκοτ.

Τα μέλη του κόμματος εντάχθηκαν στην ισραηλινή κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του Νετανιάχου, με τον σχηματισμό κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης που συγκροτήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

Ο Αϊζενκοτ σκοτώθηκε στη βόρεια Γάζα όταν εξερράγη βόμβα σε τούνελ της Χαμάς στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, κοντά στο οποίο βρίσκονταν ισραηλινοί στρατιώτες. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ισραήλ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο πατέρας του έλαβε τα άσχημα νέα ενώ βρισκόταν στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας στο νότιο Ισραήλ, μαζί με τον Γκαντς.

Η κηδεία του έγινε στην Χερζλίγια, την Παρασκευή.

«Μαζί με όλο το Ισραήλ στέλνω τη στήριξή μου στον Γκάντι και σε ολόκληρη την οικογένειά του και μια μεγάλη αγκαλιά. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον ιερό σκοπό για τον οποίο πέθανε ο Γκαλ”» τόνισε ο Μπένι Γκαντς σε ανακοίνωσή του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του γιου του ισραηλινού υπουργού.

Συνολικά 89 ισραηλινοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί έως την Πέμπτη, σε μάχες στη Γάζα, από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης των IDF, στις 27 Οκτωβρίου.

Master Sgt. (res.) Gal Meir Eisenkot with his father, then-chief of staff Gadi Eizenkot in 2018. Gal was killed today during fighting in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mwdKC0CSZv

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 7, 2023