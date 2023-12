Οι Ισραηλινοί ξεγύμνωσαν δεκάδες Παλαιστινίους σε πλατεία όπου δρούσε η Χαμάς

Δεκάδες Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό αναγκάστηκαν να γδυθούν και να παραμείνουν μόνο με τα εσώρουχά τους σε μια κεντρική πλατεία στη Γάζα, όπου οι μαχητές της Χαμάς συνήθιζαν να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα ισραηλινά ΜΜΕ έδειξαν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να συγκεντρώνουν αρκετές δεκάδες Παλαιστινίους που φέρεται να συνελήφθησαν στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπαλίγια και σε άλλες περιοχές στον Βορρά.

Οι γυμνοί άνδρες βρίσκονται αρχικά στο πίσω μέρος ενός στρατιωτικού φορτηγού και αργότερα γονατιστοί με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Παπούτσια φάνηκαν σκορπισμένα σε κοντινή απόσταση σε αυτό που τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν ως Πλατεία Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν σχολίασε τις εικόνες, αλλά μερικές από αυτές φαίνεται να έχουν ληφθεί από όχημα του ισραηλινού στρατού.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla ανέφερε ότι οι άνδρες παραδόθηκαν στην 261η Ταξιαρχία Εφέδρων του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «οι ύποπτοι γυμνώθηκαν για να αποκλειστεί η πιθανότητα να φέρουν όπλα». Σχολιάζοντας τις εικόνες, ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του IDF, είπε ότι η Τζαμπαλίγια και η Σεζάγια, μια γειτονιά της πόλης της Γάζας, ήταν «κέντρα δράσης» για τους τρομοκράτες. «Κρύβονται στα υπόγεια και όταν βγαίνουν έξω τους πολεμάμε», είπε. «Οποιος έχει μείνει σε αυτές τις περιοχές, βγαίνει από φρεάτια τούνελ και κάποιοι από κτίρια, και ερευνούμε ποιος συνδέεται με τη Χαμάς και ποιος όχι. Τους συλλαμβάνουμε όλους και τους ανακρίνουμε».

Δημοσιογράφοι από το The New Arab είπαν ότι αναγνώρισαν έναν από τους συναδέλφους τους ανάμεσα στους κρατούμενους.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 7, 2023