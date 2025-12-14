Φλωρίδης: Η τοξικότητα μέρους του πολιτικού συστήματος προκαλεί απαξίωση της Δικαιοσύνης

Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει μια κρίση, όμως τα τελευταία χρόνια αυτή “έχει ξεφύγει”, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να μεταφέρουν τις δικές τους αδυναμίες στην Δικαιοσύνη και η τοξικότητα μέρους του πολιτικού συστήματος προκαλεί απαξίωση της Δικαιοσύνης», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων, τόνισε ότι σε σχέση με τις συμπεριφορές ελάχιστων δικηγόρων που ξεφεύγουν του θεσμικού τους ρόλου, αυτές δεν μπορεί να γενικεύονται ως αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων.

«Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά της λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αν πέντε γνωστοί δικηγόροι από τους τόσους χιλιάδες οδηγήσουν σε τέτοια αντιπαράθεση, θα έχουν καταφέρει τον σκοπό τους. Θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο. Θέλουν η Δικαιοσύνη να φύγει από τα δικαστήρια και να πάει στο πεζοδρόμιο, να υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια. Απέναντι σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Οι βασικοί συντελεστές της συνταγματικής τάξης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν για να επέλθει ομαλότητα», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Σε άλλο σημείο, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και στα όσα έχουν διαδραματιστεί μέχρι σήμερα σε ανακριτικό κ.λπ., επίπεδο μέχρι τον προσδιορισμό της δίκης, τόνισε ότι «έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να κλείσει η υπόθεση και μερικοί ήθελαν να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη» και συνέχισε:

«Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σε πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια. Άλλο πράγμα η κριτική στις αποφάσεις και άλλο η προσπάθεια να απαξιώνεται συλλήβδην ο θεσμός της Δικαιοσύνης […] Αν πληγεί αυτός ο πυλώνας, πλήττεται ο πυρήνας της ίδιας της δημοκρατίας. Η κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και από το Σύνταγμα. Αλλά άλλο να επιχειρείται να πληγεί η Δικαιοσύνη όπως είναι ας πούμε για την υπόθεση των Τεμπών.

Εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω […] Αυτό ήταν συνωμοσία κανονικά απέναντι στη χώρα.

Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα.

Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο σε αυτούς τους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία. Αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Η Δικαιοσύνη απάντησε.

Και τώρα που τα στοιχεία έρχονται στη φόρα αποκαλύπτεται τι είχε συμβεί. Όλοι οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αναφορά στην πρόσφατη παρουσίαση του απολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δικαστικό χάρτη, «που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα γίνουν όλες οι προσπάθειες για την απονομή της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια έλειπαν χίλιοι δικαστές και χωρίς αυτό το μέγεθος δεν μπορούσαμε να μιλάμε για καμιά αλλαγή.

«Με βάση τα αποτελέσματα ήδη η Ελλάδα στον έναν χρόνο μερικής εφαρμογής της μεγάλης αλλαγής έχει πετύχει στο σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας, πλην της Αθήνας, να έχει χαμηλότερο μέσο όρο από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι οι 250 μέρες. Στην Αθήνα θα εκκαθαριστούν το 2026 περίπου 15.000 υποθέσεις εμπορικού και ενοχικού Δικαίου και το 2027 θα πιάσει και η Αθήνα το μέσο όρο. Όπως είχαμε υποσχεθεί, τότε θα είμαστε κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τις περίπου 1.500 μέρες θα έχουμε πέσει στις 650 μέρες», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «λάθος» την εκτίμηση ότι «ο υπερπληθυσμός των δικηγόρων ήταν η αιτία των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη» και τόνισε: «Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι η Δικαιοσύνη περνά σε νέα εποχή 150 χρόνια μετά. Η ίδια η Δικαιοσύνη άλλαξε τα πράγματα από μόνη της καθώς το σχέδιο είναι συνολικό».

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε:

«Ήδη, μεταφέρθηκαν 70.000 υποθέσεις σε δικηγόρους. Από την 1η Νοεμβρίου με την πολύ καλή συνεργασία με τους συμβολαιογράφους μεταφέρθηκε η δημοσίευση διαθηκών στην πλατφόρμα, με τις αλλαγές 60.000 υποθέσεις αδειάζουν από τα δικαστήρια.

Για να υποστηριχθούν αυτές οι αλλαγές έρχεται και η ψηφιακή μετάπτωση. Από 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται ο ψηφιακός φάκελος για τις κτηματολογικές διαφορές. Όλα ψηφιακά και όλα ηλεκτρονικά». Μάλιστα, υποσχέθηκε ότι θα χορηγηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους δικαστές και εισαγγελείς.

Τέλος, ανέφερε: «Εγκαθιστούμε σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παίρνουν πρόχειρα πρακτικά σε 24 ώρες και ολόκληρα σε τρεις ημέρες. Επίσης, με σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης θα δίνεται και βοήθεια σε μεταφράσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και αυτό είναι που γίνεται για πρώτη φορά ίσως παγκοσμίως».

