Επιγραφικό Μουσείο: 9ος κύκλος επιμορφωτικών διαλέξεων

Η Εταιρεία Συγγραφέων ξεκινά, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00 (επόμενες διαλέξεις Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου), τον 9ο κύκλο διαλέξεων που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, με ομιλητές/τριες μέλη της Εταιρείας και θέματα που εκτείνονται σε ευρύτερα πεδία, όπως Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη, Γλωσσολογία, Περιβάλλον κ.ά.

Για τον 9ο κύκλο με θέμα: Μυθιστόρημα Ενηλικίωσης – Από το Bildungsroman στο Crossover Novel, ο Μάνος Κοντολέων εξηγεί:

«Μας αρέσει να μας αφηγούνται ιστορίες. Η λογοτεχνία μια αφήγηση είναι.

Και με διαχρονικά κεντρική παρουσία, δύο είναι τα βασικά θέματα αφήγησης: ο έρωτας και η ταυτότητα.

Και αν με το ερωτικό συναίσθημα το Εγώ επικοινωνεί με το Εσύ, με την ανάγκη αναγνώρισης της ταυτότητάς του, το Εγώ ανακαλύπτει τη σχέση του με τους άλλους.

Ο έρωτας μάς έχει χαρίσει μεγάλες ερωτικές αφηγήσεις.

Η αναζήτηση της ταυτότητας μάς έχει προσφέρει καταγραφές πορείας προς την ενηλικίωση. Και στη λογοτεχνία στάθηκε η αφορμή κάποτε να δημιουργηθεί το Bildungsroman που πλέον ονομάζεται Crossover Novel».

Α’ Μέρος: Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας αυτού του λογοτεχνικού είδους και παραδείγματα ελληνικών και ξένων, παλαιοτέρων και σύγχρονων έργων.

Β’ & Γ’ Μέρος: Βασικά χαρακτηριστικά των crossover μυθιστορημάτων.

Μάνος Κοντολέων (βιογραφικό)

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με όλα τα είδη του πεζού λόγου: μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα, παραμύθι, θέατρο και δοκίμιο. Έχει κατά καιρούς συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά (Καθημερινή, Αυγή, Τα Νέα, Βήμα, Βραδινή, Αδέσμευτος, Ελεύθερος Τύπος, Διαβάζω, Αντί, Τραμ, Πόρφυρας, Λέξη, Ρόδι, Γεια Χαρά κ.ά.) μα και με βιβλιοφιλικές σελίδες (Diastixo, Book Press, Fractal, Περί Ου κ.ά.) δημοσιεύοντας κριτικές, άρθρα και λογοτεχνικά κείμενα.

Εχει μεταφράσει αρκετά βιβλία για παιδιά και νέους.

Εχει τιμηθεί τρεις φορές με Κρατικό Βραβείο, ενώ είναι υποψήφιος για το 2026 για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν. Βιβλία του έχουν κατά καιρούς βραβευτεί από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και περιλαμβάνονται σε αναγνωστικά και σε διάφορες ανθολογίες πεζογραφίας και δοκιμίου.

Ενα μυθιστόρημά του έχει μεταφερθεί στην τηλεόραση, ενώ άλλα έργα του έχουν μεταφερθεί στο θέατρο.

Στο εξωτερικό η παρουσία του είναι γνωστή αφενός με την αναγραφή στον τιμητικό πίνακα Άντερσεν της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Nεότητα (ΙΒΒΥ) του μυθιστορήματός του «Δομήνικος» και αφετέρου με τη μετάφραση και κυκλοφορία μυθιστορημάτων και διηγημάτων του στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στη Ρουμάνια, στην Κολομβία και στην Ταϊλάνδη.

Υπήρξε μέλος Επιτροπών Κρατικών Βραβείων Ελλάδας και Κύπρου, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Unicef και μέλος των Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ και της Εταιρείας Συγγραφέων.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kontoleon.gr, https://manoskontoleon2.blogspot.com/

Η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων είναι δωρεάν. Απαιτείται η κράτηση θέσεων. Για δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη συντονίστρια των διαλέξεων κ. Αγγελική Στρατηγοπούλου (Εταιρεία Συγγραφέων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.stratigopoulou@yahoo.gr.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θέσεων θα λάβετε αρνητική απάντηση μέσω email. Διαφορετικά η συμμετοχή σας γίνεται δεκτή.

