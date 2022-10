Εντυπωσιακή στροφή Φον ντερ Λάιεν: Πλαφόν στο φυσικό αέριο μέχρι να μπει ο νέος δείκτης τιμών

H Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να θέσει ένα προσωρινό ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο μέχρι να εισαχθεί νέος δείκτης τιμών, δήλωσε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μία δίχως άλλο εντυπωσιακή αλλαγή στάσης στο θέμα.

«Η καθιέρωση ανώτατου ορίου στο φυσικό αέριο συνολικά», διευκρίνισε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, «είναι μια προσωρινή λύση έως ότου αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης τιμών της ΕΕ που θα διασφαλίζει καλύτερη λειτουργία της αγοράς και η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για αυτό».

"High gas prices are driving electricity prices.

We have to limit this inflationary impact of gas on electricity – everywhere in Europe.

This is why we are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity."

