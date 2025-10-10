Εκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι είναι νεκροί ή αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση εκρηκτικών στην πολιτεία Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρει το CNN. Η έκρηξη συγκλόνισε τα γύρω σπίτια και προκάλεσε μικρότερες δευτερεύουσες εκρήξεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 7:45 το πρωί, τοπική ώρα, και αποτέλεσε «μια καταστροφική έκρηξη», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου, για να προσθέσει ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά άτομα που αγνοούνται. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν και νεκροί».

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν δήλωσε τηλεφωνικά στο CNN, ότι το γραφείο του δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει «την έκταση των ζημιών ή των τραυματισμών».

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται περίπου μία ώρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, στα σύνορα των κομητειών Χίκμαν και Χάμφρις, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Πολλές υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης βρίσκονται στο σημείο, προσπαθώντας να εκτιμήσουν την κατάσταση και να περιορίσουν τη φωτιά, αλλά παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας λόγω του κινδύνου δευτερευουσών εκρήξεων, ανέφερε η υπηρεσία.

Κάτοικοι που ζουν κοντά στην εγκατάσταση περιέγραψαν την ισχύ της έκρηξης: «Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε ενώ ήμουν μέσα», δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Τζέντρι Στόβερ. «Μένω πολύ κοντά στην Accurate και κατάλαβα περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά ότι έπρεπε να ήταν αυτή».

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems ειδικεύεται στην παραγωγή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάμφρις. Η σελίδα της εταιρείας στο Facebook αναφέρει ότι κατασκευάζει «διάφορες συνθέσεις ισχυρών εκρηκτικών και εξειδικευμένα προϊόντα για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τη βιομηχανική αγορά των ΗΠΑ».

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χίκμαν ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ώστε οι ομάδες διάσωσης να μπορέσουν να συνεχίσουν με ασφάλεια το έργο τους.

