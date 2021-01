Εισβολή στο Καπιτώλιο: Διώξεις σε 15 άτομα, συνελήφθη ο άνδρας στο γραφείο της Πελόζι

Δίωξη έχει ασκηθεί επίσης στον Ρίτσαρντ Μπάρνετ, τον άνδρα που φωτογραφήθηκε μέσα στο γραφείο της προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης.

Ο Μπάρνε, που πόζαρε για τη φωτογραφία, άφησε ένα σημείωμα και αφαίρεσε μέρος της αλληλογραφίας της προέδρου, συνελήφθη στο Λιτλ Ροκ του Άρκανσο και κατηγορείται και αυτός για βίαιη εισβολή στον χώρο του Κογκρέσου.

Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ένας φορητός υπολογιστής εκλάπη από το γραφείο της προέδρου της Βουλής κατά τη διάρκεια της εισβολής. Το λάπτοπ χρησιμοποιούταν για παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Χθες ο γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ (Δημοκρατικός από το Ορεγκον) είχε καταγγείλει ότι οι εισβολείς λεηλάτησαν το γραφείο του και έκλεψαν έναν φορητό υπολογιστή.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter έδειξε εικόνες από το γραφείο του διαλυμένο, με ντουλάπια ανοιγμένα, χαρτιά σκορπισμένα και ένα αποτσίγαρο.

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution.

[sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 7, 2021