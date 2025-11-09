Είναι το νέο άλμπουμ της Ροζαλία το κορυφαίο της χρονιάς;

Στην σύντομη δισκογραφική διαδρομή της η Ροζαλία δεν έχει συναντήσει ακόμα σύμβαση που να μην την καταρρίψει. Γεννημένη στη Βαρκελώνη, η 33χρονη τραγουδίστρια και συνθέτρια έχει περάσει τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής της καινοτομώντας με ταχύτητα που κάνει κάποιους συνομήλικους συναδέλφους της να φαίνονται τεμπέληδες μπροστά της.

Το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «El Mal Querer», που την καθιέρωσε ως σταρ, ηχογραφήθηκε το 2018 ως μεταπτυχιακή εργασία της, και συνδύαζε τις φολκλορικές παραδόσεις του φλαμένκο με ρυθμούς R&B. Το 2022 ακολούθησε η κυκλοφορία του «Motomami», μιας καινοτόμου ποπ επιτυχίας, έναν συνδυασμό λατινοαμερικανικών ρυθμών, όπως κούμπια και ρεγκετόν, με χιπ-χοπ και παιχνιδιάρικες μελωδίες.

Με στίχους γύρω από τη φήμη, το σεξ και την αυτογνωσία, ο δίσκος κατέκτησε την κορυφή των προτιμήσεων στην πλατφόρμα ροής Spotify, κέρδισε το βραβείο «Αλμπουμ της Χρονιάς» στα Λάτιν Γκράμι και είχε τις καλύτερες κριτικές για το 2022. Μετά το τέλος της επιτυχημένης περιοδείας προώθησής του, η Ροζαλία χρειάστηκε τρία χρόνια για να παρουσιάσει, αυτή την εβδομάδα, το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο «Lux».

Σύμφωνα με το BBC, αντί να βαδίσει στα βήματα των προκατόχων του, το «Lux» χαράζει το δικό του ιδιαίτερο μονοπάτι, αξιοποιώντας την κλασική εκπαίδευση της δημιουργού του στο φημισμένο Μουσικό Κολέγιο της Καταλονίας. Ηχογραφημένο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και σε ενορχηστρώσεις της βραβευμένης με Πούλιτζερ κλασικής συνθέτριας Κάρολαϊν Σο, είναι ένα ριζοσπαστικό οπερατικό έπος που δεν συγκρίνεται με τις ποπ δημιουργίες.

Το πρώτο σινγκλ, «Berghain», δανείζεται στοιχεία από το «Ρέκβιεμ» του Βέρντι, με μια γερμανική χορωδία να ψάλλει για τον φόβο και τον θυμό, μέχρι που η ισλανδή σταρ Μπγιόρκ παρεμβαίνει προς το τέλος για να διακηρύξει: «Ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι μέσω θεϊκής παρέμβασης».

Δεν είναι τυχαίο, μας θυμίζει το BBC, ότι μια άλλη εικονοκλάστης της σύγχρονης ποπ μουσικής, η «βασίλισσα» Μαντόνα, δηλώνει φανατική θαυμάστρια της Ροζαλία, στέλνοντάς της ένα μήνυμα στο Instagram όπου γράφει επί λέξει: «Δεν μπορώ να σταματήσω να σε ακούω! Είσαι μια αληθινή οραματίστρια!!!».

Συναρμολογημένο σε ένα διάστημα τριών ετών, το «Lux» διατρέχει μια περίοδο προσωπικής και επαγγελματικής αναταραχής της 33χρονης καλλιτέχνιδος. Σε αυτό το διάστημα η Ροζαλία τερμάτισε τον αρραβώνα της με τον αστέρα της μουσικής ρεγκετόν Ράου Αλεχάντρο, από το Πόρτο Ρίκο, αντικατέστησε τον μάνατζερ της με εκείνον της Αντέλ και εξασφάλισε τον πρώτο σημαντικό ερμηνευτικό ρόλο της, στην τηλεοπτική σειρά «Euphoria».

Ειδικά ο χωρισμός της αποτέλεσε έμπνευση για τους πιο αιχμηρούς στίχους της, στο τραγούδι «La Perla», όπου απευθύνεται σε έναν άνδρα τον οποίο αποκαλεί με θυμό «συναισθηματικό τρομοκράτη» και «χρυσό Ολυμπιονίκη απογόνων πόρνων». Από την άλλη, το καθαρτικό «Focu ‘Ranni» συνδυάζει μια στοιχειωμένη μελωδία με συγχυσμένα φωνητικά, αντανακλώντας τη συναισθηματική αναταραχή μιας νύφης που ακυρώνει τον γάμο της την τελευταία στιγμή.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η τραγουδίστρια λέει ότι η έμπνευσή της για το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν η συνονόματή της Αγία Ροζαλία ντε Παλέρμο, η οποία έφυγε από την εκκλησία πριν τον γάμο της για να αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό. «Βρήκα αυτή τη σύμπτωση αρκετά τρελή», εξηγεί η σταρ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αναζήτηση πνευματικής ολοκλήρωσης χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα τραγούδια του «Lux» (λατινική λέξη για το «φως»). Οι πιο στοχαστικές στιγμές είναι εκείνες που κόβουν την ανάσα του ακροατή, σημειώνει το BBC, αναφέροντας ως παράδειγμα το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, με τίτλο «Magnolias», που καταγράφει μια ντελικάτη αποδοχή της ιδέας του θανάτου – με τον χαρακτηριστικό στίχο «ό,τι δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου θα το κάνεις εσύ όταν πεθάνω».

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ η τραγουδίστρια συμβούλεψε τους θαυμαστές της να απολαύσουν το «Lux» φορώντας ακουστικά, μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το αποκάλεσε, δε, αντίδοτο στις τάσεις του TikTok και των viral βίντεο. «Οσο διανύουμε την εποχή της ντοπαμίνης, τόσο θα αναζητώ το αντίθετό της», λέει χαρακτηριστικά στους New York Times. Οποιος αποδεχθεί αυτή την πρόκληση θα ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα, σύμφωνα με το BBC.

Παρά τη μεγαλοπρεπή ορχηστρική ορμή του, το «Lux» είναι ένα απόλυτα μοντέρνο άλμπουμ, με πρωτοποριακή παραγωγή και χιπ-χοπ φρασεολογία που εισβάλλει στα υπέροχα οπερατικά φωνητικά της Ροζαλία. Μια κατώτερης ποιότητας καλλιτέχνις θα είχε συντριβεί πίσω από ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο – μια ποπ συμφωνία με πολύπλοκες συνθέσεις και στίχους σε 14 γλώσσες, εμπνευσμένη από τα μυστικιστικά γραπτά της γαλλίδας φιλοσόφου Σιμόν Βέιλ.

Αλλά το «Lux» είναι ταυτόχρονα τολμηρό και προσιτό, καταλήγει το BBC. Σε συνθήκες απόλυτης συγκέντρωσης, με τα φώτα σβηστά, οι ακροατές θα ανακαλύψουν μια από τις πιο μοναδικές και πρωτοπόρους καλλιτέχνιδες της εποχής μας. Και ίσως καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι μόλις άκουσαν το κορυφαίο άλμπουμ της χρονιάς.

