Μαξ Ντάουμαν: Από το προαύλιο του σχολείου, στη μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή

Στο 72ο λεπτό του αγώνα της Αρσεναλ με τη Σλάβια στην Πράγα για το Τσάμπιονς Λιγκ (0-3) ο Μικέλ Αρτέτα σήκωσε από τον πάγκο έναν λιπόσαρκο πιτσιρικά με πλούσιο κατσαρό μαλλί, μακρύ μπροστά, που έφτανε μέχρι τα φρύδια του. Αν το κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη της τηλεοπτικής μετάδοσης τον έδειχνε να κάθεται κάπου στην εξέδρα, όλοι θα τον περνούσαν για ένα παιδί που παρακολουθεί το ματς και ονειρεύεται να παίξει κι εκείνος στο κορυφαίο επίπεδο όταν θα μεγαλώσει.

Ο Μαξ Ντάουμαν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα η κατάμεστη «Φορτούνα Αρίνα» σείστηκε από ένα καθολικό χειροκρότημα. Σε ηλικία μόλις 15 ετών και 308 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε γίνει ο νεότερος παίκτης που έχει εμφανιστεί στην αρχική ενδεκάδα ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ (στο ματς Αρσεναλ – Μπράιτον στον 4ο γύρο του Λιγκ Καπ). Κατέρριψε το ρεκόρ του Τζακ Πόρτερ, ο οποίος πέρυσι είχε παίξει βασικός σε ηλικία 16 ετών και 72 ημερών.

Ζούμε στην εποχή που το ταλέντο μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί από το προαύλιο του σχολείου του, κατευθείαν στις πιο μεγάλες ποδοσφαιρικές σκηνές. «Wonderkids» υπήρχαν και παλιά, όμως ποτέ στο παρελθόν ο δρόμος τους προς την καταξίωση δεν ήταν τόσο πλατύς. Οπως σημειώνει ο Guardian, τέσσερις από τους δέκα νεαρότερους παίκτες που έχουν εμφανιστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ, πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους σε κάποια από τις πέντε τελευταίες σεζόν. Πριν από αυτούς, το ρεκόρ έστεκε ακατάρριπτο από τον Νοέμβριο του 1994 (το κατείχε ο Σελεστίν Μπαμπαγιάρο της Αντερλεχτ).

Ολοι τους, πλην ενός, πάτησαν το χορτάρι του Τσάμπιονς Λιγκ μετά τα 16. Ο «ένας» είναι ο Ντάουμαν, γεννημένος την τελευταία μέρα του 2009. Γκρέμισε το ρεκόρ που κατείχε από το 2020 ο Γερμανο-καμερουνέζος Γιουσούφα Μουκόκο, για τον οποίο, όμως, δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ήταν μόνο 16 ετών και 18 ημερών όταν αγωνίστηκε με την Ντόρτμουντ εναντίον της Ζενίτ. Το έχει αμφισβητήσει ακόμη και ο ίδιος του ο πατέρας…

Ο Ντάουμαν εντάχθηκε στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Αρσεναλ σε ηλικία πέντε ετών. Στα 13 τον έβαλαν να παίζει με πολύ μεγαλύτερα παιδιά, στην Κ-19 του συλλόγου. «Δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Οταν τον ρίχνεις στο παιχνίδι, δεν τον νοιάζει ποιους έχει απέναντί του. Αν είναι άνδρες, ή θρύλοι. Συμπεριφέρεται σαν να αγωνίζεται χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο», έχει πει για το «πουλέν» του ο Αρτέτα. Πέρυσι, στα 14, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στα χρονικά του Youth League και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Κ-17 της εθνικής Αγγλίας. Ο Αρτέτα δεν δίστασε να τον βάλει να προπονείται με την πρώτη ομάδα.

Η Αρσεναλ πάντα εμπιστευόταν τους νέους. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, για παράδειγμα, ήταν 16 ετών και 177 ημερών όταν έπαιξε για πρώτη φορά ως βασικός (το 2003). Ο Ιθαν Νουανέρι είχε ντεμπουτάρει τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών. Ο 16χρονος Τζακ Πόρτερ υπερασπίστηκε το τέρμα της σε αγώνα του Λιγκ Καπ. Είναι και ο ίδιος ο Αρτέτα, που συνηθίζει να δίνει ευκαιρίες στα άγουρα νιάτα. Ηρθαν και κάποιοι τραυματισμοί, για να επιταχύνουν την «εκτόξευση» του Ντάουμαν ακόμη περισσότερο.

Τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 15 ετών και 235 ημερών, έγινε ο δεύτερος -μετά τον Νουανέρι- παίκτης κάτω των 16 ετών που αγωνίστηκε ποτέ στην Πρέμιερ Λιγκ. Και από τις 29 Οκτωβρίου 2025 είναι ο νεαρότερος που εμφανίστηκε ποτέ στην αρχική ενδεκάδα των «Κανονιέρηδων». Εκείνο το βράδυ τα βρετανικά media και (κυρίως) τα social media τον βάφτισαν «ο Λαμίν Γιαμάλ της Αρσεναλ». Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αρτέτα: «Σίγουρα, ο Μαξ Ντάουμαν θα θέλει να παίξει βασικός και στο επόμενο ματς, έτσι;». Ο ισπανός προπονητής έδειξε να ψάχνει τις σωστές λέξεις για να απαντήσει.

«Ακριβώς αυτό πρέπει να διαχειριστούμε, και δεν είναι το μόνο. Πολλά νέα πράγματα θα προκύψουν στη ζωή του. Οφείλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τα σωστά βήματα, ότι θα καταφέρει να διαχειριστεί όλες αυτές τις τόσο γρήγορες αλλαγές. Ας τον ενθαρρύνουμε να προχωρήσει, αλλά ας τον προστατεύσουμε παράλληλα». Αυτό είπε και αυτό κάνει, ο Αρτέτα. Του δίνει χρόνο συμμετοχής, ακόμη και σε σπουδαία ματς, αλλά, ταυτοχρόνως, έχει δώσει εντολή να παρακολουθούν κάθε του κίνηση. Ακόμη και το πώς αντιδρά όταν μένει στον πάγκο, ή και εκτός αποστολής. «Είναι ο καλύτερος 15χρονος στη χώρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ολοκληρωμενος στα 18 του, χρειάζεται σκληρή δουλειά και πειθαρχία», τόνισε στο BBC ο 26χρονος συμπαίκτης του, Ντέκλαν Ράις.

Ο Αρτέτα, ο οποίος τον είχε στον πάγκο και στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού, δήλωσε προχθές ότι ο τινέιτζερ μεσοεπιθετικός από το Εσεξ διαθέτει προσωπικότητα και θάρρος. «Είναι δύο πράγματα που δεν διδάσκονται. Τα έχεις, ή δεν τα έχεις, όποια ηλικία κι αν γράφει το διαβατήριό σου», είπε μετά τον αγώνα στην Πράγα.

