Δύο διεθνή βραβεία για «τη ζωή που κυλά αργά»

Ξεκίνησε ως όνειρο. Στη συνέχεια απέκτησε υπόσταση και υλοποιήθηκε με πίστη στο αρχικό όραμα.

Αυτό ενός σκεπτικού φιλοξενίας δίπλα στη θάλασσα, υψηλών προδιαγραφών κατασκευής, αδιαπραγμάτευτο σε αυτά που αναζητά ο κάτοικος της πόλης.

Πριν τρία χρόνια ξεκίνησε να λειτουργεί λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πρέβεζα, προσφέροντας στους επισκέπτες του, αυτό που φέρει και ως όνομα: «ζωή που κυλά αργά»

Εκτοτε συλλέγει διακρίσεις. «Το Meraviglia Slow Living, μόλις πρόσθεσε δύο ακόμα διεθνή βραβεία σε αυτές.

Στη 17η τελετή των World Luxury Hotel Awards, το ξενοδοχείο ξεχώρισε ως «Luxury Seaside Hotel in Europe 2023» και «Luxury Beachfront Hotel in Europe 2023».

Η διοργάνωση, που αναδεικνύει καταλύματα για το μοναδικό ύφος των υπηρεσιών, της αρχιτεκτονικής και του προσωπικού τους, καθώς αποτελούν ξεχωριστό προορισμό, φέτος πραγματοποιήθηκε στο Grand Hyatt Athens, στις 29 Οκτωβρίου.

Από τον ίδιο διεθνή θεσμό πέρσι, το ξενοδοχείο ξεχώρισε ως «Luxury Concept Hotel in Europe 2022», ενώ σε εγχώριες διοργανώσεις τον Μάρτιο έλαβε τον τίτλο του «Greek Hotel of the Year Awards» και απέσπασε ακόμα δύο χρυσά βραβεία ως «Best all-suite Hotel in Greece 2022» και ως «Best hideaway hotel in Greece 2022».

Ο ιδιοκτήτης του Αρης Τζίμας δραστηριοποιείται στις μελέτες και κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων. Σε μια έκταση έξω από την Πρέβεζα οραματίστηκε έναν χώρο φιλοξενίας, μια επένδυση ήπιας ανάπτυξης, με μια κατασκευή που μέλημά της είναι να φανούν τα χαρίσματα του τοπίου. Πέτρα, φυσικά υλικά, φυτεμένες στέγες, χρώματα, τεχνοτροπία τοιχοποιίας η οποία να δίνει την εικόνα του ακατέργαστου, χειροποίητα μωσαϊκά, εργονομία στον χώρο. Για να δημιουργήσει με τη συνεργασία του ο αρχιτέκτονα Σωτήρη Τσέργα και του γραφείου BlocK722 architects ένα περιβάλλον απόδρασης, παύσης, γαλήνης.

Οι διακρίσεις του Meraviglia Slow Living συμβαδίζουν με υψηλές πληρότητες, έκταση της σεζόν και υψηλή τιμή διανυκτέρευσης. Εξάλλου το ξενοδοχείο έχει ενταχθεί στο δίκτυο Mr. and Mrs. Smith. Με πελάτες από χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι ήρθαν και ανακάλυψαν την Πρέβεζα, χάρη στο νέο ξενοδοχείο. Με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά να είναι πρωτόγνωρα για την περιοχή.

Καθώς σε αυτό βρίσκουν την πολυτέλεια που ζητά η εποχή.

Τη ζωή που κυλά αργά, δίπλα στους ήχους της φύσης.

