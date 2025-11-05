Δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III από τις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης Παγκόσμιας Επίθεσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ο πυραύλος GT 254 με πυρηνική ικανότητα εκτοξεύτηκε από τη Βάση Διαστημικής Δύναμης Vandenberg στην Καλιφόρνια, με τη δοκιμή να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με αναφορές, που ήρθαν μετά τις δηλώσεις Πούτιν ότι αν ξεκινήσουν οι ΗΠΑ πυρηνικές δοκιμές, τότε θα ξεκινήσει και η Ρωσία, η Μόσχα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την εκτόξευση.

Ο πύραυλος που δεν ήταν οπλισμένος έπεσε κοντά στην Πεδίο Δοκιμών Αμυντικών Βαλλιστικών Πυραύλων Ronald Reagan του Στρατού στις Νήσους Μάρσαλ.

🚨🚀🇺🇸#BREAKING: The U.S. Air Force successfully conducted a test launch of an unarmed LGM-30G #Minuteman III #ICBM from Vandenberg Space Force Base, California, on Nov 5, 2025. #USAirForce #Vandenberg pic.twitter.com/Syo7VDXCRt — Mansoor Ahmed Dhillon (@mansoor_dhillon) November 5, 2025

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

🚀The United States has conducted a test launch of the #MinuteMan III intercontinental ballistic #missile. pic.twitter.com/oDBU9EHbh2 — Michael Ashura (@MichaelAshura) November 5, 2025

Σημειώνεται ότι το οπλοστάσιο πυραύλων Minuteman III αποτελεί ένα από τα στοιχεία του πυρηνικού αποτρεπτικού συστήματος της Αμερικής για «την ημέρα της τελικής κρίσης» και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση από εχθρική χώρα.

🚀 The #UnitedStates conducted a test launch of an unarmed #MinuteMan III intercontinental ballistic missile. pic.twitter.com/M6NoQ41BgO — News.Az (@news_az) November 5, 2025

