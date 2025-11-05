Δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III από τις ΗΠΑ

322
Κόσμος

Protagon Team 5 Νοεμβρίου 2025, 22:11
Κόσμος

Protagon Team 5 Νοεμβρίου 2025, 22:11

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης Παγκόσμιας Επίθεσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ο πυραύλος GT 254 με πυρηνική ικανότητα εκτοξεύτηκε από τη Βάση Διαστημικής Δύναμης Vandenberg στην Καλιφόρνια, με τη δοκιμή να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με αναφορές, που ήρθαν μετά  τις δηλώσεις Πούτιν ότι αν ξεκινήσουν οι ΗΠΑ πυρηνικές δοκιμές, τότε θα ξεκινήσει και η Ρωσία, η Μόσχα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την εκτόξευση.

Ο πύραυλος που δεν ήταν οπλισμένος έπεσε κοντά στην Πεδίο Δοκιμών Αμυντικών Βαλλιστικών Πυραύλων Ronald Reagan του Στρατού στις Νήσους Μάρσαλ.

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

 

Σημειώνεται ότι το οπλοστάσιο πυραύλων Minuteman III αποτελεί ένα από τα στοιχεία του πυρηνικού αποτρεπτικού συστήματος της Αμερικής για «την ημέρα της τελικής κρίσης» και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση από εχθρική χώρα.

