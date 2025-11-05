Ο Πούτιν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πυρηνικών δοκιμών, μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Σε ένα ήδη τεταμένο διεθνές περιβάλλον, ο πυρηνικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις φαίνεται να ξυπνά εκ νέου. Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν εκ νέου πυρηνικές δοκιμές, ο Πούτιν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η Ρωσία να εξετάσει αντίστοιχα βήματα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για μια πιθανή επιστροφή σε μια εποχή πυρηνικής κλιμάκωσης.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα «έχει τηρήσει και συνεχίζει να τηρεί αυστηρά» τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ολοκληρωτική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν σχεδιάζει να αποκλίνει» από αυτές τις υποχρεώσεις.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως εάν οι ΗΠΑ ή άλλες χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη προχωρήσουν σε νέες δοκιμές, «η Ρωσία θα πρέπει να λάβει ανάλογα και αναλογικά ανταποδοτικά μέτρα».

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι έχει ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες να υποβάλουν «συντονισμένες προτάσεις» σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης προετοιμασιών για πυρηνικές δοκιμές, σύμφωνα με το CNN.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρίνισε ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί», σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε μόνο στο στάδιο διερεύνησης του κατά πόσο είναι αναγκαίες τέτοιες προετοιμασίες» και υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να δεσμεύεται από την απαγόρευση των δοκιμών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει την επιτυχή δοκιμή ενός υποθαλάσσιου πυρηνικού drone με την ονομασία «Poseidon». Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι έχει δώσει εντολή στο «Υπουργείο Πολέμου» να ξεκινήσει εκ νέου πυρηνικές δοκιμές «σε ίση βάση» με άλλες χώρες, λέγοντας ότι «η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα».

Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του 1990 και είναι αμφότερες υπογράφουσες τη Συνθήκη CTBT, η οποία απαγορεύει κάθε έκρηξη πυρηνικού όπλου, ανεξαρτήτως σκοπού. Η τελευταία πυρηνική δοκιμή της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1990, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματοποιήσει δοκιμή από το 1992.

Ο ρώσος υπουργός Aμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «αυξάνουν ενεργά τις στρατηγικές επιθετικές τους δυνατότητες» και η Μόσχα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πυρηνική της αποτροπή παραμένει επιχειρησιακά έτοιμη, σημειώνοντας ότι ο βασικός χώρος δοκιμών της χώρας στη Νόβαγια Ζεμλιά «είναι προετοιμασμένος» για πιθανά σενάρια.

Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοφ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν παράσχει επίσημες εξηγήσεις» για τις δηλώσεις Τραμπ, γεγονός που οδηγεί τη Μόσχα στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν λόγοι να θεωρήσουμε πως οι ΗΠΑ θα αποφύγουν στο άμεσο μέλλον να προχωρήσουν σε προετοιμασίες και στη συνέχεια σε πραγματικές πυρηνικές δοκιμές». Οπως είπε, ο χρόνος προετοιμασίας για τέτοιες δοκιμές μπορεί να κυμαίνεται από «μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια».

Το διεθνές ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο εάν οι δύο χώρες θα παραμείνουν εντός του πλαισίου της συνθήκης , ή αν η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα περίοδο πυρηνικής αβεβαιότητας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News