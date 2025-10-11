Διπλή δολοφονία στη Φινικούντα: «Κλειδί» η διαθήκη του 68χρονου

Αρκετά κοντά στον δράστη του διπλού εγκλήματος σε κάμπινγκ στη Φινικούντα φαίνεται ότι βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, καθώς έχουν εντοπίσει και τη διαδρομή του σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης.

Οπως σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίησή του, έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν». Σύμφωνα με την ίδια ο δράστης δεν αποκλείεται να έχει και συνεργό, καθώς υπάρχουν πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή ότι δεν πλησίασε τον χώρο μόνος του.

«Δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κλειδί» η διαθήκη

Η διαθήκη του 68χρονου θύματος «άνοιξε» την Παρασκευή 10/10, την οποία, μάλιστα, είχε συντάξει μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Αφήνει το σύνολο της περιουσίας του, πάνω από το 95%, στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – κλειδί στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Μάλιστα μέσα το θύμα αναφέρει «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», κάτι που δείχνει ότι φοβόταν για τη ζωή του καθώς είχε δεχτεί δύο επιθέσεις μέσα σε 20 μέρες.

Ο 68χρονος, στη διαθήκη του, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί» και εξηγεί ότι ο κίνδυνος που διέτρεχε για τη ζωή του, τον έκανε να αλλάξει τη διαθήκη και να εξαιρέσει από αυτήν κάποιους.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του το MEGA.

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Μετά το «άνοιγμα» της διαθήκης ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, δήλωσε αναλυτικά: «Δημοσιεύτηκε η διαθήκη, η καινούργια διαθήκη του θύματος της στυγερής δολοφονικής επίθεσης που έγινε στη Φoινικούντα, με δύο θύματα και είχαμε τη διαθήκη του 68χρονου, την καινούργια διαθήκη του 68χρονου. Το σημαντικό στοιχείο που βγήκε σήμερα από τη δημοσίευση είναι ο χρόνος που συντάχτηκε αυτή η καινούργια διαθήκη και προέκυψε, λοιπόν, ότι συντάχτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025. Με άλλα λόγια, τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί και την ίδια μέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη. Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του αναφέροντας ότι “γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου”».

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες , ο εκτελεστής, έπειτα από το έγκλημα, κατευθύνθηκε μέσω Πύργου και Κυπαρισσίας προς την Κόρινθο και από εκεί εισήλθε στην πρωτεύουσα, όπου και χάθηκε.

Ο δράστης, που οδηγούσε λευκό σκούτερ, σταμάτησε σε δύο βενζινάδικα για ανεφοδιασμό και απέφευγε μεγάλους αυτοκινητόδρομους και διόδια, χρησιμοποιώντας δρομολόγια και κρυφά περάσματα γνωστά σε ελάχιστους.

Οι Αρχές θεωρούν επίσης ότι ο νεαρός εκτελεστής δρούσε για λογαριασμό τρίτου προσώπου. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο θανάτου φαίνεται να είχε προκαθοριστεί, η εκτέλεση έγινε με προχειρότητα, χωρίς εμπειρία και με πολλά λάθη, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει τους αστυνομικούς να φωτίσουν την υπόθεση μέσα στις επόμενες ημέρες.

