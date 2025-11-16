Apple Corps: Το «χρηματοκιβώτιο» των Beatles δεν σταματά να «γεννάει» χρήμα

Ο μουσικός θρύλος των τεσσάρων Σκαθαριών από το Λίβερπουλ εξακολουθεί να παράγει μεγάλα έσοδα –και κέρδη–, και ας έχουν περάσει 56 χρόνια από την τελευταία τους δημόσια εμφάνιση στην ταράτσα των γραφείων της Apple Corps, στο νούμερο 3 της Σάβιλ Ρόου του Λονδίνου, στις 30 Ιανουαρίουυ 1969.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2024-2025 που κατατέθηκαν πρόσφατα στο Λονδίνο, τα έσοδα της εταιρείας του χαρτοφυλακίου των Beatles ανήλθαν σε περίπου 50 εκατ. στερλίνες (περί τα 57 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1963, αρχικά με την επωνυμία The Beatles Limited, ενώ μετά από λίγα χρόνια μετονομάστηκε σε Apple Corps, καταλήγοντας, έπειτα από περίπου μια δεκαετία, να έρθει σε σύγκρουση με την Apple Computer, μηνύοντας την εταιρεία του Στιβ Τζομπς το 1978 για παραβίαση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος.

Οπως συνοψίζουν σε ρεπορτάζ τους οι Times του Λονδίνου, τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν την περυσινή χρονιά, καθώς έπρεπε να καλυφθούν το κόστος κινηματογραφικών παραγωγών και μιας αναδιάρθρωσης. Οπως δήλωσε η Apple Corps, το ετήσιο κέρδος έως τον περασμένο Ιανουάριο ήταν 3,9 εκατ. στερλίνες, από 5,1 εκατ. τους προηγούμενους 12 μήνες.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυξήθηκαν από 26,7 εκατ. σε 31,8 εκατ. στερλίνες και η εταιρεία, η οποία εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως δραστηριότητες που σχετίζονται με το συγκρότημα, κατέβαλε μερίσματα ύψους 850.000 στερλινών στους τέσσερις μετόχους, δηλαδή στους εν ζωή Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ και στις Γιόκο Ονο, Ολίβια Χάρισον, χήρες του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον αντίστοιχα.

Καταβλήθηκαν επίσης αμοιβές ύψους 4,3 εκατ. στερλινών σε καθέναν από τους μετόχους και στις προσωπικές εταιρείες τους για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και χρήση πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλα 3,5 εκατ. στερλίνες δόθηκαν ως αποζημιώσεις στο «βασικό διοικητικό προσωπικό» της Apple Corps, δηλαδή στα πέντε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας – μεταξύ των οποίων η Ολίβια Χάρισον, η Γιόκο Ονο, καθώς και ο Σον Λένον, ο γιος που απέκτησε η Ονο με τον Τζον Λένον. Επιπλέον, η εταιρεία χρωστάει στους μετόχους και στις εταιρείες τους περίπου 9,5 εκατ. στερλίνες.

Η Apple Corps ιδρύθηκε επίσημα το 1967, τρία χρόνια πριν από τη διάλυση των Beatles, εν μέσω συζητήσεων για τις φορολογικές τους υποθέσεις. Κατά την ίδρυση της ο Τζον Λένον φέρεται να είπε: «Ηρθε, λοιπόν, ο λογιστής μας και μας είπε: “Εχουμε αυτό το ποσόν χρημάτων. Θέλετε να το δώσετε στην κυβέρνηση ή να κάνετε κάτι με αυτό;” Ετσι, αποφασίσαμε να παίξουμε για λίγο τους επιχειρηματίες, επειδή τώρα πρέπει να διαχειριζόμαστε εμείς τις δραστηριότητές μας. Και προέκυψε αυτό το πράγμα που ονομάζεται Apple και θα είναι δίσκοι, ταινίες και πολυμέσα, που όλα θα συνδέονται μεταξύ τους».

Αρχικά η εταιρεία εμπλεκόταν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των Beatles έως την παραγωγή δίσκων και ταινιών, ακόμη και με τη λιανική, με τους Times να θυμίζουν ότι κάποτε, στη γωνία των διάσημων οδών Μπέικερ και Πάντινγκτον του Λονδίνου, υπήρχε ένα κατάστημα της Apple Corps. Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί ως θεματοφύλακας της κληρονομιάς των Beatles, επιβλέποντας τις επανακυκλοφορίες της μουσικής τους και την παραγωγή ταινιών για το συγκρότημα, καθώς και τις πωλήσεις σχετικών εμπορευμάτων.

Ο βρετανός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες έχει αναλάβει τη δημιουργία τεσσάρων ταινιών για τους Beatles (αναμένονται το 2028), μία για κάθε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να τον υποδύεται ο Πολ Μεσκάλ, τον Τζον Λένον ο Χάρι Ντίκινσον, τον Ρίνγκο Σταρ ο Μπάρι Κιόγκαν και τον Τζορτζ Χάρισον ο Τζόζεφ Κουίν. Τον επόμενο χρόνο θα κυκλοφορήσει το «Man on the Run», ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles και τη δημιουργία του συγκροτήματός του, Wings.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News