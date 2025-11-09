Αυτοκινητοβιομηχανία: Είναι η Ινδία η «νέα Κίνα»;

Οι αναλυτές παρατηρούν την τάση κάποιων αυτοκινητοβιομηχανιών να κάνουν «πίβοτ» (σ.σ.: αλήθεια, θυμάστε τον μπασκετικό όρο;). Να κάνουν στροφή και να παίρνουν αποστάσεις από την Κίνα, τόσο ως έδρα παραγωγής όσο και ως αγορά.

Οι Toyota και Honda είναι δύο εξ αυτών. Τυχαίο; Το αντίθετο. Η Ινδία εμφανίζει τέσσερα μεγάλα πλεονεκτήματα: το πρώτο είναι πως ήδη αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, μετά από εκείνες της Kίνας και των ΗΠΑ.

Το δεύτερο: Η Ινδία, προς το παρόν τουλάχιστον, παραμένει με κλειστές τις πόρτες προς τα κινεζικά ηλεκτρικά. Κάτι που σημαίνει ότι τα EV της Toyota και της Honda δεν έχουν να αντιμετωπίσουν την παρουσία μιας BYD που έχει πάρει σβάρνα ό,τι κινείται με ρεύμα – από αυτοκίνητα πόλης μέχρι ρεκόρ στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

Με περισσότερο χώρο, λοιπόν, οι δύο ιάπωνες κατασκευαστές αρχίζουν να χώνουν χοντρό χρήμα. Ηδη, η Toyota, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, και η Suzuki, που είναι ηγέτης στην ινδική αγορά με μερίδιο περίπου 40%, ανακοίνωσαν επενδύσεις στην Ινδία συνολικού ύψους 11 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής και εξαγωγής.

Ταυτόχρονα, εκπρόσωπος της Honda δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία θα καταστήσει την Ινδία βάση παραγωγής και εξαγωγής για ένα από τα σχεδιαζόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της.

Τα παραπάνω διενεργούνται καθώς μαίνεται σκληρός ανταγωνισμός στα κινεζικά αυτοκινητικά «χαρακώματα», αφού αφήνουν μικρό περιθώριο κέρδους. Οπως δήλωσε μια αναλύτρια της λονδρέζικης Pelham Smithers Associates, «η Ινδία είναι μια καλή επιλογή ως αγορά αντικατάστασης σε σχέση Κίνα», επικαλούμενη τα χαμηλά περιθώρια κέρδους εκεί. Συνέχισε λέγοντας ότι «προς το παρόν οι Ιάπωνες πιστεύουν ότι η Ινδία είναι μια πολύ καλύτερη αγορά, επειδή δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τους κινέζους ανταγωνιστές».

Το τρίτο πλεονέκτημα της Ινδίας σχετίζεται με τη βελτιωμένη ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων και τα κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση του 75χρονου πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ενδεικτικά, οι Toyota και Suzuki έχουν η καθεμία τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών των εγκαταστάσεών τους στην Ινδία. Η δε Honda ελέγχει το 100% των δραστηριοτήτων της εκεί.

Εκτιμάται ότι η Toyota σχεδιάζει να λανσάρει 15 νέα, καθώς και ανανεωμένα μοντέλα, στην Ινδία μέχρι το τέλος της δεκαετίας και να δώσει έμφαση στο αχανές αγροτικό της δίκτυο της χώρας, με στόχο να κατέχει το 10% της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων πριν από το τέλος της δεκαετίας, σε σχέση με το σημερινό 8%.

Α, ναι, υπάρχει και ένα τέταρτο πλεονέκτημα, αλλά αυτό κάνει νιάου-νιάου σε ινδικά κεραμίδια: πρόκειται για το προφανές χαμηλό εργασιακό κόστος και την τεράστια δεξαμενή εργασίας. Για να υπάρχει και μια τάξη μεγέθους, η πιο πρόσφατη καταμέτρηση πληθυσμού που αναφέρεται στη Wikipedia σημειώνει 1.428.627.663. Σωστά, σχεδόν ενάμισι δισ. Είναι πολύς ο λαός και θέλει όχημα.

