Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Στιγμιότυπα και εντυπώσεις

Ηταν έντεκα ημέρες –από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου– κατά τις οποίες η Θεσσαλονίκη ανέδειξε το κοσμοπολίτικο, φιλόξενο και εξωστρεφές πρόσωπό της, όπως το συνηθίζει κάθε Νοέμβριο, όταν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου γίνεται ο πυρήνας της πολιτιστικής κίνησης.

Δεν είναι μόνο οι ξένοι σταρ που επισκέφθηκαν την πόλη, όπως η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία ξαναβρέθηκε στο Φεστιβάλ ύστερα από το 2004 – αυτή τη φορά στο πλαίσιο του αφιερώματος με την προβολή των μεγάλων ταινιών της και με αφορμή την κυκλοφορία της «Πιο πλούσιας γυναίκας στον κόσμο» του Τιερί Κλιφά. «Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το οποίο ανυπομονώ. Αναζητώ πάντα το άγνωστο. Η καριέρα μου υπήρξε πράγματι μια βουτιά προς το άγνωστο: είναι ακριβώς αυτό που αναζητώ και, συνήθως, αυτό που βρίσκω», είπε η Ιπέρ στην συνέντευξη Τύπου.

Ούτε μόνο οι ξένοι και έλληνες δημιουργοί που συμμετείχαν στις προβολές, έδωσαν masterclasses, μπλέχτηκαν με τους θεατές και περπάτησαν στην πόλη. Σε μία από αυτές τις στιγμές, για παράδειγμα, η Ενωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών συγκέντρωσε τους διευθυντές και τις διευθύντριες φωτογραφίας που πρωταγωνίστησαν στις ελληνικές ταινίες της 66ης διοργάνωσης και τους έδωσε χώρο να μιλήσουν για τον τρόπο δουλειάς τους. Με συντονιστή τον κριτικό κινηματογράφου Μανώλη Κρανάκη, συμμετείχαν οι Κλαούντιο Μπολιβάρ, Γώργος Καρβέλας, Γιώργος Κουτσαλιάρης, Θάνος Λυμπερόπουλος, Χριστίνα Μουμούρη, Αρσινόη Πηλού, Στέλιος Πίσσας, Παναγιώτης Σαλαπάτας και Σίμος Σαρκετζής. Οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στην ιδέα της δημιουργικότητας, αλλά και τα όρια που θέτουν στις ταινίες τα περιορισμένα budget.

Εκτός όλων αυτών ήταν κυρίως η αίσθηση μιας μόνιμης κίνησης που έδινε λάμψη και ορμή στην πόλη. Ηταν η κίνηση από τους επισκέπτες και τους θεατές σε πάνω από 360 ταινίες που προβλήθηκαν στις αίθουσες του «Ολύμπιον», του «Παύλος Ζάννας» και των αποθηκών του λιμανιού.

Παράλληλα, οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις και τα πάρτι έδωσαν ρυθμό στις μέρες και τις νύχτες της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι το σινεμά παραμένει μια εμπειρία συλλογική και ζωντανή. Το φεστιβαλικό κοινό πλημμύρισε τις αίθουσες, με χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Και ειδικά η προβολή της ταινίας Grand Prix (1996), «powered by ΟΠΑΠ», άφησε το δικό της αποτύπωμα, εμπνευσμένη από τη συνεργασία της Allwyn με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren. Ταυτόχρονα, ένα από τα live που πέρασαν από στόμα σε στόμα ήταν εκείνο του Κωστή Μαραβέγια στα Λαδάδικα (επίσης powered by ΟΠΑΠ). Ο τραγουδοποιός ανέβηκε στη σκηνή του «Eightball» με ένα ανανεωμένο live set γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και ρυθμό, και ξεσήκωσε το κατάμεστο club.

Τo masterclass του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, από την άλλη, ήταν αφιερωμένο στον τρόπο που συνεργάζεται με τους ηθοποιούς του. Πόσο τυχερός ήταν με τους αληθινούς ανθρώπους στα «Μέγαρα», πόσο είχε εκπλαγεί με τον πρωτοεμφανιζόμενο Κώστα Κόκλα στο «Αντε Γεια», πόσο εμπιστεύτηκε τον Χρήστο Μάστορα στο «Υπάρχω».

Ο Φρέντερικ Ελμς, διευθυντής φωτογραφίας των Ντέιβιντ Λιντς, Τζιμ Τζάρμους και Τζον Κασαβέτη, βρέθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Brother Sister» του Τζάρμους, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος και στο masterclass που συντόνισε ο Σίμος Σαρκετζής. «Η μόνιμη οδηγία του Λιντς ήταν ότι ήθελε ακόμα σκοτεινότερες λήψεις. Επρεπε να μάθω να φωτίζω πιο υπαινικτικά. «Η εξερεύνηση του σκοταδιού» – πάνω σε αυτήν βασίστηκε η σχέση μας» ανέφερε, εκτός άλλων, για τη συνεργασία του με τον μεγάλο σκηνοθέτη, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.

Η μεγάλη κατάληξη του Φεστιβάλ, προφανώς, ήταν η απονομή του Χρυσού Αλέξανδρου του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος στην ταινία «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού» της πρωτοεμφανιζόμενης από το Σουδάν Σουζάνα Μιργκάνι, ενώ στο ίδιο τμήμα ο Αριστοτέλης Μαραγκός κέρδισε τον Αργυρό Αλέξανδρο για το «Beachcomber».

Το ραντεβού ανανεώνεται για το φθινόπωρο του 2026 στην 67η διοργάνωση του πετυχημένου θεσμού.

