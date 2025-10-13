Απόταξη από την ΕΛ.ΑΣ. για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του που βίαζαν τα παιδιά τους

100
Protagon Team 13 Οκτωβρίου 2025, 12:41

Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτάχθηκαν από το Σώμα τόσο ο αστυνομικός της Βουλής, όσο και η σύζυγός του που κατηγορούνται ότι βίαζαν κατ’ εξακολούθηση τα ίδια τους τα παιδιά.

Προφυλακισμένος στη φυλακές Τριπόλεως, ο 46χρονος αποταχθείς αστυνομικός επιμένει μέχρι και σήμερα να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ισχυριζόμενος ότι η μόνη καταγγελία για τον βιασμό των παιδιών, προέρχεται από τη μητέρα τους, η οποία φέρεται να συμμετείχε στις αρρωστημένες πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.

Αμφότεροι δεν έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

