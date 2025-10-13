Απόταξη από την ΕΛ.ΑΣ. για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του που βίαζαν τα παιδιά τους

Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτάχθηκαν από το Σώμα τόσο ο αστυνομικός της Βουλής, όσο και η σύζυγός του που κατηγορούνται ότι βίαζαν κατ’ εξακολούθηση τα ίδια τους τα παιδιά.

Προφυλακισμένος στη φυλακές Τριπόλεως, ο 46χρονος αποταχθείς αστυνομικός επιμένει μέχρι και σήμερα να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ισχυριζόμενος ότι η μόνη καταγγελία για τον βιασμό των παιδιών, προέρχεται από τη μητέρα τους, η οποία φέρεται να συμμετείχε στις αρρωστημένες πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.

Αμφότεροι δεν έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

