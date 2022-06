Απαγόρευση αμβλώσεων: Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που απαγορεύει τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην απόφαση.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι «αυτή η συντηρητική αμερικανική πολιτεία έγινε η πρώτη που απαγόρευσε την οικειοθελή διακοπή της εγκυμοσύνης μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

«Αυτή είναι μια μνημειώδης ημέρα για την ιερότητα της ζωής», είπε ο Έρικ Σμιτ σε ένα tweet συνοδευόμενο από μια εικόνα που τον δείχνει να επικυρώνει το νομοσχέδιο που «πραγματικά» τερματίζει τις αμβλώσεις στο Μιζούρι, μια Πολιτεία που είχε μόνο μία κλινική που επέτρεπε μια τέτοια επέμβαση. Η κοινωνία όμως βράζει μετά από την απόφαση αυτή.

With Roe v. Wade overturned, abortion looks set to be banned in 22 states, but the fight for reproductive rights is far from over. pic.twitter.com/eq2sPBn84G — HuffPost (@HuffPost) June 24, 2022

Abortion rights activists spoke to @ABC News ahead of the Supreme Court’s decision overturning Roe v. Wade: “This is a constitutional right that we fought for.” Inside the 50-year battle for reproductive rights: https://t.co/HCJtjvwJXo pic.twitter.com/493NwqieoQ — ABC News (@ABC) June 24, 2022

Abortion rights advocates gather outside the Supreme Court on Friday morning after the 6-3 ruling was announced. https://t.co/MCP2vXPfbN pic.twitter.com/xU5ew6vGpJ — The Washington Post (@washingtonpost) June 24, 2022

