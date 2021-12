Ανοιχτές πλατφόρμες – Ακροάσεις: Το Μέγαρο ακούει

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της υποστήριξης δημιουργών και ερμηνευτών, επεκτείνει και αναβαθμίζει μια πολύ σημαντική θεσμική πρωτοβουλία του, το πρόγραμμα «Το Μέγαρο ακούει» της σειράς ΓΕΦΥΡΕΣ, συμπράττοντας με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ) και διευρύνοντας τις Ανοιχτές Πλατφόρμες με ψηφιακές και φυσικές ακροάσεις.

Οι ακροάσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε με φυσική παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είτε διαδικτυακά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 14/2/2022. Με αυτό τον τρόπο, ο θεσμός είναι ανοιχτός σε έλληνες καλλιτέχνες από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό καθώς και σε αλλοδαπούς μουσικούς που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα χωρίς όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από το αν ή σε ποια εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ανήκουν.

Στις φυσικές και διαδικτυακές ακροάσεις μπορούν να λάβουν μέρος φωνητικά ή οργανικά σχήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 άτομα. Σε ό,τι αφορά τις φυσικές ακροάσεις, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 16, ενώ στις διαδικτυακές δεν υπάρχει όριο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν ακόμη να πάρουν μέρος αλλοδαποί μουσικοί που είναι εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στη χώρα μας.

Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αυθεντικότητα, την τεχνική και ερμηνευτική αρτιότητα, την ενορχήστρωση, την πρωτοτυπία της διασκευής, όπου αυτή απαιτείται, και στη δημιουργική σύνδεση μουσικής και κειμένου, όσον αφορά τα τραγούδια. Στα φωνητικά έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηριχτεί έμπρακτα όλο το μουσικό δυναμικό. Σε πρώτη φάση, δίνεται βήμα σε δημιουργούς και ερμηνευτές και ακούγεται το έργο τους στις ακροάσεις. Σε δεύτερη φάση, οι καλλιτέχνες προβάλλονται στο φιλόμουσο κοινό και αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο μουσικών δράσεων (συναυλίες, ηχογραφήσεις, προώθηση στα social media κ.λπ.).

Καλλιτεχνική επιτροπή αξιολόγησης: Γιάννης Βακαρέλης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύτρια–συνθέτις, μέλος ΕΔΕΜ Σταύρος Λάντσιας, πιανίστας–συνθέτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ Δημήτρης Μαραγκόπουλος, συνθέτης, επικεφαλής της ΣΕΙΡΑΣ Γέφυρες

Η επιτροπή αξιολόγησης θα είναι ανοιχτή, με μια σφαιρική προσέγγιση, σε πρωτότυπες συνθέσεις, μεταγραφές, διασκευές, δημιουργικές και καινοτόμες ερμηνείες από όλο το φάσμα μουσικής, όπως ενδεικτικά έντεχνη «κλασική» μουσική (αναγεννησιακή μέχρι και 21ο αιώνα), θρησκευτική, έθνικ, παραδοσιακή, τζαζ, ροκ, σύγχρονα μουσικά ρεύματα όπως mouth beat, body percussion, μίνιμαλ, μιούζικαλ και τραγούδια με ελληνικό ή ξένο στίχο.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι Ανοιχτές Πλατφόρμες, μέσω ακροάσεων, επέλεξαν συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στη συνέχεια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπως οι After8, Athens Tango Ensemble, Caja Secreta, Choir on the Stairs, Dretta, Guitar-4tune, Fle[x] String Ensemble, Fonέs–Marina Satti, Manouchodrome, Maracatu, Polis Ensemble, The Music Virus Band, De sol à sol Band κ.ά.

Η βασική καινοτομία όμως που αναβαθμίζει πλήρως τον θεσμό, αυτή τη χρονιά, –πέρα από τη συνεργασία του Μεγάρου με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ)– είναι το γεγονός ότι έλληνες και αλλοδαποί μουσικοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και αλλοδαποί μουσικοί εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν, χάρη στη διαδικτυακή ακρόαση, να παρουσιάσουν το έργο τους στις Ανοιχτές Πλατφόρμες. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά, με φυσική παρουσία, στο Μέγαρο, έναν χώρο φιλοξενίας ανοιχτό όχι μόνο σε αναγνωρισμένους καλλιτέχνες υψηλού επιπέδου, αλλά και πρόθυμο να αφουγκραστεί τον ήχο ενός εγχώριου μουσικού δυναμικού που διαρκώς εμπλουτίζεται.

Δείτε τους όρους συμμετοχής και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο παρακάτω link: https://www.megaron.gr/seira-gefyres-anoixtes-platformesto-megaro-akouei/

