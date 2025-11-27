Ανδρουλάκης: Αν μιλούσα με υπουργό της ΝΔ, θα ζητούσα πρώτα να δώσει αριθμούς για το τζόκερ

Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε την Πέμπτη (27.11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή αυτή τη φορά το φαινόμενο κάποιων γαλάζιων στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Σε συνέντευξή του στον Real FΜ, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις εν λόγω αποκαλύψεις: «Αν συνομιλούσαμε με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο στέλεχος, θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει πέντε αριθμούς συν το τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τόσες επιτυχίες σε λαχεία και τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι λαχειοφόρος αγορά», προσέθεσε χαρακτηριστκά.

«Και επειδή είπατε ότι είμαι από την Κρήτη, εάν δεν είχα πει τίποτα τόσα χρόνια, θα έλεγα μπορεί να με κατηγορήσετε ότι για λόγους τοπικούς δεν είχα μιλήσει. Είχα κάνει επερώτηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το είχα πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Όταν πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κατήγγειλα τον Απρίλιο ότι επίκειται ένα τεράστιο πρόστιμο και πως έχει ευθύνες ο κ. Αυγενάκης, μου απάντησε επισήμως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Τελικά ποιος φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας; Εγώ που το κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο ή εκείνοι που το οργάνωσαν, το ανέχθηκαν και τώρα συγκαλύπτουν ο ένας τον άλλον;»

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «θετικό αλλά ημιτελές βήμα» τη χθεσινή συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. «Το να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους είναι αναγκαίο. Γι’ αυτό και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024, πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Επτά χρόνια κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Καλώς τους και ας άργησαν. Επτά χρόνια δεν έπρεπε να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες; Διότι εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι, όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατο μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, πάλι είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, όπου η κυβέρνηση είναι αυτή που θα ανακοινώνει, -πάντα με το βλέμμα στην κάλπη-, τον κατώτατο μισθό» σημείωσε.

«Αν είχα κάνει τη ζημιά του Τσίπρα δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα»

Κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέδειξε το σοβαρό ηθικό ζήτημα που προκύπτει με τις ψευδείς αναφορές του στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά: «Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε τότε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση και συνεχίζει να επιμένει σε ένα ψέμα, με το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Μα, από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει, λοιπόν, να πει ο ποιητής και για ένα άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;», επισήμανε

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας «έγινε Πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό, ότι με εκείνον δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Έφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα, -που ήταν καθαρό-, ότι σκίζει το μνημόνιο. Κάνω, λοιπόν, μια απλή ερώτηση: Όταν το 2014 είχαν πάει οι Κύπριοι στη Ρωσία και δεν πήραν καμία ουσιαστική στήριξη -ενώ οι Ρώσοι είχαν λεφτά σε κυπριακές τράπεζες-, όταν γνώριζαν και αυτοί και όλοι μας ότι χρήματα πέρα από εκείνα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν υπήρχαν, πώς ένας πολιτικός είπε αυτό το τεράστιο ψέμα στον ελληνικό λαό; Και μετά υπέγραψε το μνημόνιο με την ελληνική δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια, δισεκατομμύρια “κόκκινα” δάνεια από τις τράπεζες στα funds, ενώ υποσχόταν “σεισάχθεια, μην πληρώνετε, έρχομαι” και τώρα οι άνθρωποι κλαίνε τα σπίτια τους και εκβιάζονται από τα funds στη δευτερογενή και τριτογενή αγορά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: Το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη διαφθορά και την αναξιοπιστία της εγχώριας πολιτικής ελίτ ως πολύ σημαντικά προβλήματα: «Εάν είχα κάνει τη ζημιά στη χώρα που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι, λοιπόν, έχουν ισχυρές πλάτες και ισχυρή προστασία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News