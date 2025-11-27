Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. έμποροι πλαστών έργων τέχνης – πλάσαραν πίνακες του Παρθένη

Περισσότεροι από 480 πίνακες ζωγραφικής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη σύλληψη δύο ελλήνων εμπόρων πλαστών έργων τέχνης – ανάμεσά τους πίνακες του Παρθένη και άλλων διεθνούς φήμης καλλιτεχνών.

Οπως διαπιστώθηκε, στην πλειονότητά τους τα έργα ήταν πλαστά, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως δημιουργίες του Κωνσταντίνου Παρθένη – τα γνήσια έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δράση των δύο συλληφθέντων, 42 και 57 ετών αντίστοιχα, αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου για 42χρονο που προσπάθησε να ξεπληρώσει το χρέος του με δύο –υποτίθεται– σπάνιους πίνακες. Οταν εκείνος τούς πήγε σε εκτιμητή, αποκαλύφθηκε η απάτη.

Κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχή της Αττικής, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 480 πίνακες ζωγραφικής, δύο πιστοποιητικά γνησιότητας, τέσσερα πιστόλια, έξι γεμιστήρες και 370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με τον 57χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου 2025, -2- ημεδαποί, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -481- έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

· -2- έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

· -4- πιστόλια και -6- γεμιστήρες,

· -370- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

· -5- θήκες πιστολιών,

· -2- κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

