Κασσελάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Μου έλεγε “γιατί δεν κλείνεις Αυγή και Κόκκινο”;»
Αν ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρόεδρος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέας, ήθελε, (υπο)γράφοντας την «Ιθάκη», να ξανασυστήσει τον εαυτό του ως έναν αναβαπτισμένο πολιτικό –στη βολική λογική τού «αμαρτία εξομολογουμένη ουκ έστιν αμαρτία»–, μάλλον δεν τα κατάφερε καλά. Τούτο διότι απελευθέρωσε δυνάμεις που τόσο καιρό βρίσκονταν εν υπνώσει· παλιούς του συντρόφους, συνεργάτες κ.ά. που σιωπούσαν αλλά τώρα απασφάλησαν και περιγράφουν έναν άνθρωπο κυνικό, αν όχι αμοραλιστή.
Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, επίσης πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και διάδοχος του κ. Τσίπρα στο εν λόγω αξίωμα το φθινόπωρο του 2023, ο οποίος βγήκε στο κανάλι One, στην εκπομπή «Evening Report» (Ρενάτο Λέκκα, Γιώργος Μουρούτης, Μαρία Καρακλιούμη) και εμφάνισε τον πρώην Πρωθυπουργό ως έναν αδίστακτο πολιτικό που του έλεγε να κλείσει την ιστορική εφημερίδα «Αυγή».
Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι ο κ. Τσίπρας επιδίωξε την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επανεμφανιστεί πολιτικά «με κεντρώο προφίλ».
Όπως είπε, η στάση αυτή επιβεβαιώνει –κατά την άποψή του– μια «ιδιοκτησιακή νοοτροπία» απέναντι στο κόμμα. «Το κόμμα δεν είναι πιόνια σε σκακιέρα. Με αηδιάζει αυτή η αντίληψη» σχολίασε χαρακτηριστικά, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση του κ. Τσίπρα σε κρίσιμες στιγμές, όπως το περιβόητο «συνέδριο του σκυλάδικου» τον Νοέμβριο του 2024: «Γιατί έμεινε μετά το μπουζουξίδικο που δεν το αναφέρει; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε;».
Ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε ότι μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να παρέμβει στη στελέχωση του γραφείου του, ενώ ο ίδιος βρέθηκε «χωρίς ενημέρωση για τα οικονομικά του κόμματος».
«Βρήκα άδεια ταμεία» είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «έφυγαν αρκετά χρήματα προς το Ινστιτούτο Πουλαντζά» μεταξύ των δύο εσωκομματικών εκλογών.
Σχετικά με την περιβόητη αναφορά του στα «μαύρα ταμεία», απάντησε πως βρίσκεται «στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».
Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας τον προέτρεπε επανειλημμένα να κλείσει την Αυγή και το Κόκκινο: «Μου έλεγε “κλείσ’ τα, γιατί δεν τα κλείνεις;”. Βασίζονται στη θολούρα και στη σύγχυση, πιστεύοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει. Το στοίχημα τους ήταν να τα παρατήσω και να επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όχι, ρε γαμώτο, υπάρχει κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα».
Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι «υπήρχαν φράξιες» και ότι προτάθηκαν θέσεις στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση, τις οποίες όπως είπε «αρνήθηκαν».
«Έκαναν λευκή απεργία, ενώ άλλοι έβγαιναν στα κανάλια και μιλούσαν για διάσπαση. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να σωθεί, γιατί αυτός που τον έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί» ανέφερε, προσθέτοντας: «Τώρα που μιλάω, νιώθω ότι λερώνομαι».

Νέος καβγάς Κωνσταντοπούλου στον τηλεοπτικό αέρα: «Γιατί με ειρωνεύεστε;»
Φαίνεται ότι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έχει το κουμπί της και αυτό είναι όταν της κακολογούν ή έστω υπαινίσσονται κάτι για τον καλό της τον Διαμαντή Καραναστάση, πρώην πια βουλευτή Α’ Αθήνας του κόμματος. Την Πέμπτη η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Συνδέσεις» (Κώστας Παπαχλιμίντζος, Κατερίνα Δούκα), και πρωταγωνίστησε σε έναν ακόμη καβγά.
Αφορμή στάθηκε μια άλλη τηλεοπτική της παρουσία, αυτή στο Mega, την περασμένη Παρασκευή, όταν καβγάδισε με τον παρουσιαστή Δημήτρη Ουγγαρέζο επειδή ο τελευταίος είχε τολμήσει να κριτικάρει τον κ. Καραναστάση (βλέπε Βαβέλ, εδώ).
Σε ένα σημείο της συνέντευξης, ο κ. Παπαχλιμίντζος τόλμησε να ρωτήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για το συμβάν με τον κ. Ουγγαρέζο, σχολιάζοντας «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;».
Η κυρία Κωνσταντοπούλου τον παρατήρησε: «Γιατί το λέτε αυτό, ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».
«Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε», αποκρίθηκε ο κ. Παπαχλιμίντζος, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:
– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Σας λέω κάτι αντικειμενικό».
– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω, μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω».
– Κ.Π.: «Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ».
– Ζ.Κ.: «Σας έκανα εγώ διάλεξη;».
– Κ.Π.: «Μην πάμε με τα διαδικαστικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;».
– Ζ.Κ.: «Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε, γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε».
– Κ.Π.: «Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε “μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου”, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;».
– Ζ.Κ.: «Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε».
– Κ.Π.: «Αν κάποιος με ειρωνεύεται, απαντάω αναλόγως. Αν δεν με ειρωνεύεστε, δεν απαντώ».
– Ζ.Κ.: «Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ».
– Κ.Π.: «Πού κολλάνε αυτά;».
– Ζ.Κ.: «Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου».
– Κ.Π.: «Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε».
– Ζ.Κ.: «Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;».
– Κ.Π.: «Δικαιώμά σας».
–Ζ.Κ:: «Όχι, δεν είναι δικαίωμά μου, εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα…».
– Κ.Π.: «Ναι, κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω…».
Ετσι, όπως το πάει πάντως η κυρία Κωνσταντοπούλου, τη μία να φεύγει από το στούντιο και την άλλη να τσακώνεται, δεν θα μείνει κανάλι για κανάλι να την καλεί για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον Διαμαντή.

