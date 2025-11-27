Αν ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρόεδρος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέας, ήθελε, (υπο)γράφοντας την «Ιθάκη», να ξανασυστήσει τον εαυτό του ως έναν αναβαπτισμένο πολιτικό –στη βολική λογική τού «αμαρτία εξομολογουμένη ουκ έστιν αμαρτία»–, μάλλον δεν τα κατάφερε καλά. Τούτο διότι απελευθέρωσε δυνάμεις που τόσο καιρό βρίσκονταν εν υπνώσει· παλιούς του συντρόφους, συνεργάτες κ.ά. που σιωπούσαν αλλά τώρα απασφάλησαν και περιγράφουν έναν άνθρωπο κυνικό, αν όχι αμοραλιστή.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, επίσης πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και διάδοχος του κ. Τσίπρα στο εν λόγω αξίωμα το φθινόπωρο του 2023, ο οποίος βγήκε στο κανάλι One, στην εκπομπή «Evening Report» (Ρενάτο Λέκκα, Γιώργος Μουρούτης, Μαρία Καρακλιούμη) και εμφάνισε τον πρώην Πρωθυπουργό ως έναν αδίστακτο πολιτικό που του έλεγε να κλείσει την ιστορική εφημερίδα «Αυγή».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι ο κ. Τσίπρας επιδίωξε την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επανεμφανιστεί πολιτικά «με κεντρώο προφίλ».

Όπως είπε, η στάση αυτή επιβεβαιώνει –κατά την άποψή του– μια «ιδιοκτησιακή νοοτροπία» απέναντι στο κόμμα. «Το κόμμα δεν είναι πιόνια σε σκακιέρα. Με αηδιάζει αυτή η αντίληψη» σχολίασε χαρακτηριστικά, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση του κ. Τσίπρα σε κρίσιμες στιγμές, όπως το περιβόητο «συνέδριο του σκυλάδικου» τον Νοέμβριο του 2024: «Γιατί έμεινε μετά το μπουζουξίδικο που δεν το αναφέρει; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε;».

Ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε ότι μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να παρέμβει στη στελέχωση του γραφείου του, ενώ ο ίδιος βρέθηκε «χωρίς ενημέρωση για τα οικονομικά του κόμματος».

«Βρήκα άδεια ταμεία» είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «έφυγαν αρκετά χρήματα προς το Ινστιτούτο Πουλαντζά» μεταξύ των δύο εσωκομματικών εκλογών.

Σχετικά με την περιβόητη αναφορά του στα «μαύρα ταμεία», απάντησε πως βρίσκεται «στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας τον προέτρεπε επανειλημμένα να κλείσει την Αυγή και το Κόκκινο: «Μου έλεγε “κλείσ’ τα, γιατί δεν τα κλείνεις;”. Βασίζονται στη θολούρα και στη σύγχυση, πιστεύοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει. Το στοίχημα τους ήταν να τα παρατήσω και να επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όχι, ρε γαμώτο, υπάρχει κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι «υπήρχαν φράξιες» και ότι προτάθηκαν θέσεις στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση, τις οποίες όπως είπε «αρνήθηκαν».

«Έκαναν λευκή απεργία, ενώ άλλοι έβγαιναν στα κανάλια και μιλούσαν για διάσπαση. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να σωθεί, γιατί αυτός που τον έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί» ανέφερε, προσθέτοντας: «Τώρα που μιλάω, νιώθω ότι λερώνομαι».

